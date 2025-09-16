Στις Σέρρες ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Μακεδονίας–Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης

Το Δημαρχείο Σερρών αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της περιοδείας του Δημήτρη Γαλαμάτη, ο οποίος συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Σερρών Β.Μητλιάγκα

Αποφασισμένος να αποτελέσει ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό δίαυλο ανάμεσα στην Αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση, να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση ελέγχων και εγκρίσεων των αποφάσεων των Δήμων και να εργαστεί για δίκαιη μεταχείριση όλων εμφανίστηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις Σέρρες και συναντήθηκε με τη Δήμαρχο, Βαρβάρα Μητλιάγκα στο Δημαρχείο Σερρών.

«Η παρουσία μου σήμερα εδώ και η συνάντησή μου με την κ.Μητλιάγκα έχει διττό χαρακτήρα: αφενός γνωριμίας αλλά και αφετέρου ουσιαστικής εργασίας, καθώς θέτουμε σήμερα τις βάσεις για μια θεσμική συνεργασία ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση», τόνισε ο κ.Γαλαμάτης.

Ο τελευταίος, μάλιστα, δήλωσε ότι η πόρτα του γραφείου του θα είναι πάντοτε ανοιχτή για τους 38 Δημάρχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους 22 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δική του θητεία στον Α’ βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς ο ίδιος χρημάτισε κατά το παρελθόν Δήμαρχος Βόλβης.

Από τη δική της πλευρά η Δήμαρχος Σερρών επεσήμανε τη σπουδαιότητα της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κάνοντας λόγο για την έναρξη μιας θεσμικής συνεργασίας με διακριτούς, ωστόσο, ρόλους διεκδικώντας λύσεις, που θα διασφαλίζουν ισονομία και ανάπτυξη για όλες τις τοπικές κοινωνίες.

«Στόχος της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι κοινός. Να εργαζόμαστε προς όφελος των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ.Μητλιάγκα.

Ο κ.Γαλαμάτης γνωστοποίησε ότι πολύ σύντομα θα επισκεφτεί ξανά τις Σέρρες για να συνεργαστεί με τα στελέχη της τοπικής υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και υποστήριξε ότι η συντριπτική πλειονότητα των υπηρεσιών παρέχουν υψηλής ποιότητας έργο.