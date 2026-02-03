Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού ιερούργησε ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης

Στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού ιερούργησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος,

Αναλυτικά και σλυμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, «προ της απολύσεως της θ. Ιερουργίας, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Βουλευτής Ν. Σερρών κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ο Σεβασμιώτατος εμπνεόμενος από την Ευαγγελική περικοπή του «Ζακχαίου» (Λκ. ιθ’, 1-10), ανέφερε με λόγο διδακτικό και ελπιδοφόρο:

«Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του ‘’Ζακχαίου’’, γνωστή και προσφιλής σε όλους μας, προβάλει την μεγάλη σημασία της μετανοίας, της ελπίδος στο άπειρο έλεος του Θεού. Ο καλός Ποιμένας, ο φιλάνθρωπος Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, Κύριος Ιησούς Χριστός, διερχόμενος την Ιεριχώ απευθύνει κάλεσμα μετανοίας στον αρχιτελώνη Ζακχαίο, αψηφώντας προκαταλήψεις, ιδεολογικές και κοινωνικές αγκυλώσεις της εποχής εκείνης. Η ταπείνωση του αμαρτωλού Ζακχαίου, που συνοδεύεται από μία εσωτερική συντριβή, μετάνοια και επίγνωση των αμαρτιών του, επιβεβαιώνει, όχι μόνον διά των λόγων, αλλά κυρίως διά των πράξεων, την απόφασή του να αλλάξει τρόπο ζωής.

Ο Κύριός μας, σήμερα, μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει αμαρτία, που μπορεί να υπερβεί την άπειρη φιλανθρωπία Του. Η ειλικρινής μετάνοια, η χωρίς δικαιολογίες και ωραιοποιήσεις, αυτή, που συνοδεύεται με ταπείνωση και συντριβή καρδίας, ελκύει την συγχώρεση του Θεού.

Η μετάνοια, όταν δεν είναι απλώς ένα αίσθημα μεταμέλειας, αλλά στιβαρή κίνηση επιστροφής στην αγάπη του Θεού και αμετακίνητη απόφαση εγκατάλειψης της αμαρτίας, έχει την δύναμη να αναστήσει τη νεκρωμένη από τα πάθη καρδιά μας, να μεταμορφώσει την ζωή μας, να διαγράψει όλα εκείνα τα λάθη, που μας βαραίνουν και φαντάζουν ανυπέρβλητα. Εφόδιά μας σ’ αυτόν τον σκληρό αγώνα κατά της αμαρτίας και της υπαρξιακής φτώχειας είναι η βαθιά πίστη, η υψοποιός ταπείνωση, η αμνησικακία, η σωφροσύνη, τα δάκρυα της μετανοίας, η μυσταγωγική συμμετοχή στην θεραπευτική χάρη των θείων μυστηρίων της Εκκλησίας μας, η ολοκληρωτική εγκατάλειψη στην αγάπη του Θεού Πατέρα, που κεφαλοποιεί και περιφρουρεί όλες τις αρετές.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα, στο φλέγον θέμα της υπογεννητικότητος, το οποίο, όπως χαρακτηριστικώς είπε, καθίσταται όλο και περισσότερο, ως το σπουδαιότερο πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδος, αφού συναρτάται με το ίδιο το μέλλον του Έθνους μας, ταλανίζει την Πατρίδα μας και χρήζει προσεκτικής και υπευθύνου μελέτης και προσεγγίσεως από όλους, στο μέτρο της ευθύνης βεβαίως του καθενός. «Καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες του μείζονος αυτού εθνικού προβλήματος, είπε ο Σεβασμιώτατος, το οποίο πλήττει την Πατρίδα μας, θέτει όλους μας προ των ευθυνών μας για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης αυτής δημογραφικής απομειώσεως του Έθνους μας.

Η Πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον με ποικίλες και σοβαρές προκλήσεις, ως είναι η σημαντική μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού, η οικονομική και ηθική κρίση, η φυγή των νέων μας στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας, τα ζέοντα εθνικά μας θέματα.

Η πολιτεία και η κοινωνία μας καλούνται να δουν την δύσκολη αυτή κατάσταση με μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα, ομοψυχία, εγρήγορση, μελετημένες πρωτοβουλίες και ουσιαστικές προτάσεις, προκειμένου εγκαίρως να αντιμετωπισθεί το δημογραφικό θέμα στην ολότητά του και από την βάση του.

Η Εκκλησία μας παραμένει επί των επάλξεων, ενισχύει πνευματικά, ηθικά και υλικά με την παρουσία και το έργο Της την επαρχία και λειτουργεί, ως ένα ανασχετικό φράγμα ελπίδος στο μέγα πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρικνώσεως της περιφερείας, που αποκτά και άλλες διαστάσεις, όταν μιλούμε για τις ακριτικές περιοχές της Πατρίδος μας.

Στην επαρχία, που καθημερινώς φυλλοροεί πληθυσμιακώς, όπου τα σχολεία κλείνουν, οι δομές διοικήσεως απομειούνται, η επιχειρηματικότητα φθίνει, η νέοι αναζητούν εργασιακή διέξοδο στα μεγάλα αστικά κέντρα, εντός και εκτός Ελλάδος, ευτυχώς, που υπάρχει και εργάζεται ο ταπεινός ορθόδοξος ιερέας στα χωριά μας, όπου χτυπώντας την καμπάνα της Εκκλησίας κρατά με θυσίες και πολλές δυσκολίες την ελπίδα ζωντανή!».

Ο Σεβασμιώτατος επαίνεσε διά πατρικών λόγων τον καλό εφημέριο του ιερού Ναού Αγ. Αντωνίου Στρυμονικού, αιδεσιμ. Σταυρ. Οικονόμο π. Αντώνιο Παπαγερίδη και τους καλούς του συνεργάτες για το πλούσιο και καρποφόρο έργο, που με φόβο Θεού επιτελείται στον λατρευτικό, φιλανθρωπικό και πνευματικό τομέα της ενορίας.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων «ΑΛΚΜΗΝΗ» στην Τερπνή Βισαλτίας, όπου κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως της Διευθύντριας κ. Αλκινόης Αναστασιάδου, ευλόγησε την πατροπαράδοτη Αγιοβασιλειόπιτα για την διοίκηση, τους εργαζομένους και τους τροφίμους της πρότυπης προνοιακής αυτής δομής, που αποτελεί στολίδι για την περιοχή των Σερρών, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.»

Διονύσης Τριανταφύλλου