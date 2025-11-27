Στο 3ο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ ο ταμίας της Ε.Ι.Ε.Τ. Άγγελος Βασίλαινας

Το 3ο Συνέδριο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, με τίτλο: «ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο πρώην Καπνεργοστάσιο στην Αθήνα.

Το Συνέδριο κάλυψε το επίκαιρο και πολυσυζητημένο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα τις “ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους” που δημιουργεί στο χώρο της δημοσιογραφίας και του τύπου εν γένει.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν νέα εμπορικά μοντέλα, πνευματικά δικαιώματα, επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες ανάπτυξης και πολλά άλλα θέματα, ενώ συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη καθώς και από θεσμικούς φορείς και εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης , ο Υπουργός Τύπου κ. Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλουκαι ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κωσταντίνος Τσουκαλάς.

Εντυπωσιακές ήταν οι παρουσιάσεις των ομιλητών από δημοσιογραφικούς κολοσσούς της Ευρώπης όπως η El Pais / PrisaMedia, ENPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων) και DerSpiegel.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων και των παρουσιάσεων στο συνέδριο της ΕΙΗΕΑ αναδείχθηκαν αρκετοί προβληματισμοί, προκλήσεις αλλά και σημαντικές ιδέες και προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στον στρατηγικό σχεδιασμό για τις Εφημερίδες το 2026! Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: η έγκυρη, ποιοτική και υπεύθυνη ενημέρωση είναι ουσιώδης πυξίδα για τη δημοκρατία και την ανάπτυξη του Τύπου σε μια εποχή τεχνολογικής ριζοσπαστικοποίησης!

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ κ. Νίκος Χατζηνικολάου επισήμανε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι στο Συνέδριο είναι όλοι παρόντες: η ΕΣΗΕΑ, η ΠΟΕΣΥ, καθώς και εκπρόσωποι απόπεριφερειακές και τοπικές εφημερίδες, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου ανέφερε ότι «η Ομοσπονδία τίθεται υπέρ των μέτρων στήριξης του Τύπου, καθώς με τον τρόπο αυτό στηρίζεται η δημοκρατία».

Στην τοποθέτηση του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τη μερίδα του λέοντος από το πενταετές πρόγραμμα στήριξης θα το πάρει με αντικειμενικά κριτήρια ο έντυπος τύπος που έχει πληγεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια».

Την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου εκπροσώπησε στο 3ο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ ο ταμίας του Δ.Σ. κ. Άγγελος Βασίλαινας.

Στη φωτογραφία ο κ. Βασίλαινας με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών κ. Νίκο Χατζηνικολάου.