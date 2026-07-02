ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ

Ο σύλλογος μας συμμετείχε στην Γαστρονομία ,στις διήμερες εκδηλώσεις της γιορτής πονηρού στην Νιγρίτα το Σάββατο 20/6/2026, με παραδοσιακά φαγητά γλυκά ,λικέρ και με την συμμετοχή των παραδοσιακών παιδικών και ενηλίκων τμημάτων της.

Ευχαριστούμε όλες τις φίλες μέλη του συλλόγου μας για τα υπέροχα εδέσματα

Ευχαριστούμε τις Αθανασούδα Ευαγγελία, Αργυροπούλου Ειρήνη, Αυλογιάρη Κατερίνα,Βαγενά Αναστασία,Βρουντουλή Στέλλα, Καραμούτα Φωτεινή, Κιουτσούκη Φρειδερίκη, Κοντούδη Ελένη , Μάλλιου Παρθένα, Μάστορα Κλεονίκη, Τζιμπιλή Φωτεινή, Τσιαπάρα Ελένη, Τσιχαράπη Αναστασία, Σηφάκη Μάγδα, Πρόγιου Κατερίνα,όπως και όλες όσες βοήθησαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που ερχόταν να δοκιμάσει τα καταπληκτικά εδέσματα.

Συγχαρητήρια στα παιδιά για την άψογη εμφάνιση τους όπως και για το τμήμα ενηλίκων ,που χόρεψαν με μπλουζάκια ,χορηγίας του Σταυρίδη Δημήτριου -Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και βιοτεχνία Ζωοτροφών στο Σιτοχώρι.

Από το ΔΣ