Συμμετοχή της Ε.Ι.Ε.Τ. στο 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο (Καστοριά3-5/10/2025)

Εισηγητής στο Συνέδριο ήταν ο Πρόεδρος της ΕΙΕΤ κ. ΑντώνηςΜουντάκης

Το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά το 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου.

Για τρεις μέρες, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και έγκριτοι δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε ένα γόνιμο διάλογο με εισηγήσεις, απόψεις και προτάσεις που αφορούν επίκαιρα προβλήματα στον δημοσιογραφικό χώρο, τα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης και την ενημέρωση των πολιτών.

Στο Συνέδριο αναδείχθηκε επίσης ο θετικός ρόλος των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης στην αμφίδρομη σχέση με τους τοπικούς φορείς, την ιστορία και τον πολιτισμό της Περιφέρειας.

Το μέλος του Δ.Σ. και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΤ κ. Γιώργος Κουκουλιάτας απονέμει τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της ΕΙΕΤ κ. Αντώνη Μουντάκη

Ανάμεσα στους εισηγητές του Συνεδρίου ήταν και ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. κ. Αντώνης Μουντάκης, που μίλησε κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών με θέμα: «Ο Περιφερειακός Τύπος στο σταυροδρόμι της σύγχρονης εποχής – Απολογισμός & Προτάσεις της Ε.Ι.Ε.Τ.».

Ο κ. Μουντάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο Περιφερειακός Τύπος, αλλά και στους στόχους και τις δράσεις της Ε.Ι.Ε.Τ.

Επίσης, κατά την δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, εισηγητής ήταν το μέλος της Ε.Ι.Ε.Τ. στην Καστοριά κ. Δημήτρης Ιατρίδηςμε θέμα: «Τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Προκλήσεις και Προοπτικές».

Στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των μελών της Ε.Ι.Ε.Τ.

Την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.) εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνης Μουντάκης, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Διονύσης Τριανταφύλλου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Σουρλόπουλοςκαι ο Ταμίας κ. Άγγελος Βασίλαινας, ενώ στο Συνέδριο έδωσαν το παρών και αρκετά μέλη της Ένωσης μας. Μάλιστα, στο περιθώριο του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των μελών της Ε.Ι.Ε.Τ. κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα του κλάδου μας.