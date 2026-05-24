Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΙΕΤ με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας – Ενημέρωσης

Με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Δημήτρη Κιρμικίρογλου συναντήθηκαν την Παρασκευή 15 Μαΐου μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν

1.Η οικονομική στήριξη του έντυπου Τύπου:Πρόκειται για ένα πενταετές πρόγραμμα που έχει ήδη εγκριθεί και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.

Να σημειωθεί ότι θα ενισχυθούν όλα τα έντυπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (εφημερίδες και περιοδικά), ωστόσο οι εκπρόσωποι της ΕΙΕΤ επισήμαναν ότι θα ‘πρεπε να γίνει διαχωρισμός σε δύο διαφορετικά προγράμματα, ένα για τις πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες και ένα για αυτές της Περιφέρειας. Κι αυτό γιατί, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα, σημαντικό ρόλο στην κατανομή θα παίξουν οι θέσεις εργασίας και ο τζίρος κάθε εντύπου, κάτι που ασφαλώς θα ωφελήσει λιγοστά έντυπα και όχι το σύνολο του Τύπου και ιδιαίτερα του Περιφερειακού.

Xρηματοδότηση καταβληθέντων εισφορών 2% επί του τζίρου προς ΕΔΟΕΑΠ:Το πρόγραμμα αυτό θα ενσωματωθεί με την παραπάνω ενίσχυση και, επίσης, θα αφορά την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για την επιστροφή των καταβληθέντων εισφορών από το έτος 2025, με μια επιπλέον επιδότηση (+20%).

Ενιαία τιμή πόντου στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις: Το θέμα αυτό έχει τεθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, ωστόσο απαιτείται ΚΥΑ που θα υπογραφεί από το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Πιερρακάκη και τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Μαρινάκη.

Ο κ. Κιρμικίρογλου δεσμεύτηκε ότι θέσει το θέμα και από την πλευρά του, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα.

Κρατική Διαφήμιση: Καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν εγκριθεί πολλά διαφημιστικά προγράμματα από Υπουργεία, οι εκπρόσωποι της ΕΙΕΤ εξέφρασαν την αγανάκτηση του συνόλου των μελών της Ένωσης που βρίσκονται μονίμως εκτός της κατανομής και επεσήμαναν ότι η μη εφαρμογή του σχετικού Νόμου καλλιεργεί έναν άνευ προηγουμένου αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο κ. Κιρμικίρογλου διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της ΕΙΕΤ ότι πλέον θα ενημερώνονται πλήρως για τους απολογισμούς των διαφημιστικών προγραμμάτων.

Δυσλειτουργία ΕΛΤΑ: Για μια ακόμη φορά οι εκπρόσωποι της ΕΙΕΤ κατήγγειλαν τη δραματική κατάσταση πουέχει διαμορφωθεί στη διακίνηση των εντύπων τους μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), τα οποία διακινούν ένα μεγάλο μέρος του εβδομαδιαίου Περιφερειακού Τύπου της χώρας.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης – Επικοινωνίας, ανέφερε ότι θα πρέπει να καταγραφούν συγκεκριμένα παραδείγματα για να είναι τεκμηριωμένηη παρέμβαση προς τα ΕΛΤΑ.

Στη συνάντηση της Παρασκευής, την Ε.Ι.Ε.Τ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Μουντάκης, ο Αντιπρόεδρος κ. Διονύσης Τριανταφύλλου, ο Ταμίας κ. Άγγελος Βασίλαινας, ο Ειδικός Γραμματέας κ. Γιώργος Αργυρίου και το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Γιαλένιος.

Επίσης, συμμετείχαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης κ. Σοφία Λάτσου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου και Διαφάνειας της ΓΓΕ κ. Χριστίνα Λάμπρου.