Συναγερμός στις Σέρρες για τις τηλεφωνικές απάτες: Ενημερωτική εκδήλωση για την προστασία των συνταξιούχων

Η κοινή πρωτοβουλία των Σωματείων Συνταξιούχων και της Αστυνομίας, οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη μαζικότητα των επιθέσεων και οι σωτήριες οδηγίες για να μην χαθούν άλλοι κόποι μιας ζωής

Μια εξαιρετικά κρίσιμη και επίκαιρη ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών. Τα Σωματεία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ΙΚΑ και Δημοσίου του Νομού, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να θωρακίσουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας απέναντι στο φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, το οποίο δυστυχώς έχει λάβει διαστάσεις πραγματικής μάστιγας με καθημερινά κρούσματα στην περιοχή.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και του Τμήματος Ασφάλειας Σερρών, οι οποίοι ανέλυσαν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι. Όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν οι αστυνομικοί, οι δράστες είναι άκρως χειριστικοί, διαθέτουν μεγάλη ευχέρεια λόγου και ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται την ευαισθησία, την αγάπη για την οικογένεια, αλλά και τον αιφνιδιασμό των ηλικιωμένων, ώστε να τους αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε ανάγλυφα στα λόγια του Προέδρου των συνταξιούχων ΟΑΕΕ Νομού Σερρών Κώστα Τσιφτσόγλου. Κατά την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος προέβη σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε ο ίδιος με συναδέλφους του για να τους προσκαλέσει στη σημερινή εκδήλωση, διαπίστωσε πως σχεδόν όλοι είχαν δεχτεί έστω και μία φορά ένα τέτοιο ύποπτο τηλεφώνημα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, καθώς οι ηλικιωμένοι στοχοποιούνται μαζικά και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χάσουν τους κόπους μιας ζωής και οικονομίες χιλιάδων ευρώ.

Από την πλευρά τους, οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας απηύθυναν σαφείς και κατηγορηματικές οδηγίες προς τους παρευρισκόμενους, ζητώντας τους να είναι υπερβολικά προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται κανέναν άγνωστο. Τόνισαν με έμφαση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουν χρήματα σε τρίτους και κυρίως να μην συγκεντρώνουν ποσά σε σακούλες για να τα παραδώσουν σε υποτιθέμενους μεσάζοντες έξω από το σπίτι τους.

Η βασικότερη συμβουλή της αστυνομίας για την αντιμετώπιση αυτών των χειριστικών τηλεφωνημάτων είναι η άμεση διακοπή της κλήσης. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο και να επικοινωνούν οι ίδιοι με τα παιδιά ή τα συγγενικά τους πρόσωπα για να διασταυρώσουν την αλήθεια. Παράλληλα, οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να καλούν αμέσως το 100, ώστε να καταγγέλλουν κάθε απόπειρα εξαπάτησης, βοηθώντας έτσι τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.