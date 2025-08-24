Σύσταση της Πυροσβεστικής Σερρών εν όψει της κυνηγετικής περιόδου

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερρών καλεί τους πολίτες να δείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και προσοχή με την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών καλεί τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών αναφέρει:

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, και με βασική κατεύθυνση την ελαχιστοποίηση των κινδύνων έναρξης πυρκαγιών σε δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες εν όψη της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου, και υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε ισχύ η υπ’ αρ. 9 η /2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2387 τ.Β΄ της 22.04.2024) με θέμα «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς».

Ως εκ τούτου σας καλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τέλεση δραστηριοτήτων εντός των δασών και δασικών εκτάσεων, με την υπόμνηση:

«ΔΕΝ πετάμε αναμμένα τσιγάρα ή άλλα εύφλεκτα υλικά».

«ΔΕΝ αφήνουμε σκουπίδια στο Δάσος».

«ΔΕΝ ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές ή φωτιά για μαγείρεμα».

«ΔΕΝ χρησιμοποιούμε κατά την θήρα όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά» και

«Σε ΚΑΘΕ περίπτωση πυρκαγιάς καλούμε το τηλέφωνο «199» ή «112».