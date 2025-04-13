Τοπικά

Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΒΙΣΑΛΤΕΣ Έδωσαν αίμα Μοίρασαν ζωή

Γράφτηκε από:foni-visaltiasΑναρτήθηκε από:

 

Μια ακόμα δράση του Συλλόγου έλαβε χώρα την Κυριακή με μια όμορφη μέρα, γεμάτη νέα παιδιά που ήρθαν να δηλώσουν συμμετοχή στο τεράστιο έργο της αιμοδοσίας. Μόνο περηφάνια και σεβασμό μπορείς να δηλώσεις για τους ανθρώπους αυτούς. Με το πέρας της αιμοδοσίας και παίρνοντας τα αποτελέσματα, έχουμε να ενημερώσουμε ότι η τράπεζα αίματος που διαθέτει ο Σύλλογος ξεπέρασε τις 500 μονάδες. Πραγματικά νιώθουμε κι εμείς περήφανοι, σκεπτόμενοι, ότι κάτι έχουμε κάνει καλά για να πάει καλά και το αιμοδοτικο απόθεμα. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους αιμοδότες μας και ευχόμαστε με υγεία να συναντηθούμε στο επόμενο ραντεβού το Φθινόπωρο. Καλές γιορτές και Καλό Πάσχα, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΥΓΕΝΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΣΚΟΥΔΗ   ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΑΛΑΜΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΠΙΚΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΚΟΥΤΑΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΜΑΓΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΣΗΜΩΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΡΟΥΠΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΠΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

ΤΖΟΥΚΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΧΛΙΑΡΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ  ΒΑΡΣΑΜΗΣ

ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

ΣΕΙΖΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΛΑΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΤΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΟΛΚΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ

ΤΟΥ ΔΑΦΑΝΟΦΙΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΥΖΟΥΝΙΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΑΡΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΖΑΡΙΜΠΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ  ΜΑΡΚΟΣ

ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΙΕΦΝΙ VLASH TOY PREND

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΥ

ΦΩΤΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΒΛΑΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΥ  ΔΙΟΓΕΝΗ

ΓΚΟΥΜΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΕΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΩΤΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΑΠΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΞΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΠΙΡΤΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΝΕΔΕΛΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΟΥΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Με τιμή και σεβασμό το αιμοδοτικο τμήμα του Συλλόγου

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

 

Παρόμοια άρθρα

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγου για τη νέα σχολική χρονιά

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν

Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος: Διπλό θαύμα πίστεως, ελευθερίας και σωτηρίας

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν

FOODEXPO 2025 : Επιτεύχθηκε ο στόχος για μία ακόμη επιτυχημένη παρουσία του Επιμελητηρίου Σερρών

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν