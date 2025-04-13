Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΒΙΣΑΛΤΕΣ Έδωσαν αίμα Μοίρασαν ζωή

Μια ακόμα δράση του Συλλόγου έλαβε χώρα την Κυριακή με μια όμορφη μέρα, γεμάτη νέα παιδιά που ήρθαν να δηλώσουν συμμετοχή στο τεράστιο έργο της αιμοδοσίας. Μόνο περηφάνια και σεβασμό μπορείς να δηλώσεις για τους ανθρώπους αυτούς. Με το πέρας της αιμοδοσίας και παίρνοντας τα αποτελέσματα, έχουμε να ενημερώσουμε ότι η τράπεζα αίματος που διαθέτει ο Σύλλογος ξεπέρασε τις 500 μονάδες. Πραγματικά νιώθουμε κι εμείς περήφανοι, σκεπτόμενοι, ότι κάτι έχουμε κάνει καλά για να πάει καλά και το αιμοδοτικο απόθεμα. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους αιμοδότες μας και ευχόμαστε με υγεία να συναντηθούμε στο επόμενο ραντεβού το Φθινόπωρο. Καλές γιορτές και Καλό Πάσχα, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΥΓΕΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΣΚΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΥΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΜΑΓΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΕΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΑΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΑΦΑΝΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΥΖΟΥΝΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΙΕΦΝΙ VLASH TOY PREND
ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΞΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΙΡΤΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Με τιμή και σεβασμό το αιμοδοτικο τμήμα του Συλλόγου
ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ