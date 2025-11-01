Τοπικά

Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΒΙΣΑΛΤΕΣ 19/10/2025

Μια ακόμη αιμοδοσία έφτασε στο τέλος την Κυριακή 19/10/2025 η οποία με σημαία τον εθελοντισμό ,μόνο κέρδος θα μπορούσε να έχει. Νέα άτομα προσηλθαν, δίνοντας νέο αέρα και ελπίδα για το σύλλογο. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στον αγώνα ανθρωπιάς και αγάπης του Συλλόγου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ όλα και ραντεβού στην επόμενη αιμοδοσία.

“Τυχεροί της κλήρωσης, για τις 2 αυθεντικές μπλούζες, Ζιβκοβιτς και Βιερινια ήταν, Λουκάς Θοδωρής και Παπλιακας Άγγελος, τους ευχομαστε πάντα τύχη στη ζωή τους ”

Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες ,αλλά και σε όλο τον κόσμο ,να υπάρχει υγεία ,χαρά, και αγάπη

ΕΥΓΕ σε όλους, αλλά & σε καθέναν ξεχωριστά

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΣΗΜΩΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΗΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΦΟΥΡΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΚΟΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΜΠΙΚΟΥ  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΚΟΥΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΙΟΡΔΓΑΝΗ

ΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΑΣΔΑΡΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΧΑΤΖΗΚΡΙΒΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

ΠΕΓΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΜΗΛΙΟΥ

ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ

ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΓΚΑΝΕΒΑ ΛΙΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ELBUS

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΑΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΛΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΠΙΡΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΡΑΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕ ΤΙΜΗ

  • ΤΟ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

 

