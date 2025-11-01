Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΒΙΣΑΛΤΕΣ 19/10/2025

Μια ακόμη αιμοδοσία έφτασε στο τέλος την Κυριακή 19/10/2025 η οποία με σημαία τον εθελοντισμό ,μόνο κέρδος θα μπορούσε να έχει. Νέα άτομα προσηλθαν, δίνοντας νέο αέρα και ελπίδα για το σύλλογο. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στον αγώνα ανθρωπιάς και αγάπης του Συλλόγου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ όλα και ραντεβού στην επόμενη αιμοδοσία.
“Τυχεροί της κλήρωσης, για τις 2 αυθεντικές μπλούζες, Ζιβκοβιτς και Βιερινια ήταν, Λουκάς Θοδωρής και Παπλιακας Άγγελος, τους ευχομαστε πάντα τύχη στη ζωή τους ”
Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες ,αλλά και σε όλο τον κόσμο ,να υπάρχει υγεία ,χαρά, και αγάπη
ΕΥΓΕ σε όλους, αλλά & σε καθέναν ξεχωριστά
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΟΥΡΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΟΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΠΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΟΥΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΓΑΝΗ
ΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΣΔΑΡΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΤΖΗΚΡΙΒΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΠΕΓΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΜΗΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΚΑΝΕΒΑ ΛΙΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ELBUS
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΑΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΛΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΙΡΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΡΑΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΜΗ
- ΤΟ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
- ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ