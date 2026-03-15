Τίμησε την ημέρα της Γυναίκας ο Σύλλογος Γυναικών Νιγρίτας «Η Γερακίνα»

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 ο σύλλογος μας τίμησε την Γυναίκα ,με μια εξαιρετική ομιλία από την κυρία Νικολέτα Μπακιρτζή και με χορό από τα μουσικά ακούσματα του DJ Κωνσταντίνο Τσιχαράπη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Δήμαρχο Βάνα Πλιάκου, την μητέρα του βουλευτή Σερρών Άννα Χατζηβασιλείου ,το σύλλογο Καρκινοπαθών ,το Φιλόπτωχο Ταμείο αδελφότης Ο ΣΩΤΗΡ και όλες τις γυναίκες που μας τίμησαν αυτήν την ωραία βραδιά, που διήρκεσε μέχρι αργά.

Να ευχαριστήσουμε την ομιλήτρια για τον υπέροχο λόγο της.

Να ευχαριστήσουμε την Σηφάκη Μάγδα ,την Φρειδερίκη Κιουτσούκη, την επιχείρηση Αρτοποιίας ΕΥΑ ΜΑΡΙ, τον Νίκο Νικολούδη,τις γυναίκες του συλλόγου ,που συνέβαλλαν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, για να υλοποιηθεί αυτή η ωραία βραδιά προς τιμή της γυναίκας.

Αμαλία Ταμπουρή