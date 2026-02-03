Τα ποσά στους Δήμους των Σερρών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Τα ποσά στους Δήμους των Σερρών από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (28.000.000,00 €) σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του

Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-

2025 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των

σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η

υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε τα ποσά που λαμβάνουν οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών:

Ναταλία Ιωαννίδου