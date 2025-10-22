Τα τρία Δημοτικά Σχολεία της Νιγρίτας γιόρτασαν μαζί την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025

Με ενθουσιασμό, χαμόγελα και ομαδικό πνεύμα γιόρτασαν την 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025 οι μαθητές και οι μαθήτριες των 1ου Δ.Σ. Νιγρίτας, 2ο Δ.Σ. Νιγρίτας και 3ο Δ.Σ. Νιγρίτας σε μια όμορφη κοινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Βισαλτίας, γήπεδο Νιγρίτας, και ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του εκλιπόντος εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Σιώμο Γεώργιο.

Το φετινό σύνθημα της ημέρας, «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ!», αποτέλεσε αφορμή για δράσεις που προώθησαν τη χαρά της συμμετοχής, τη συνεργασία, και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν, οι Α’ Β’ και Γ τάξεις με σκυταλοδρομίες και οι Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξεις με τα αγωνίσματα του άλματος εις μήκος, μπαλάκι, 700μ και 50μ. με στήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής των τριών σχολείων κ. Τσαγκαλίδη Γεώργιο, κ. Κουτζμπή Ελευθέριο και κα. Δούζη Ευαγγελία.

Το γήπεδο και ο στίβος γέμισαν χρώματα, μουσική και ζωντάνια, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός ενώνει και εμπνέει. Τα παιδιά έμαθαν πως η σωματική άσκηση δεν είναι μόνο μέσο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, αλλά και τρόπος ζωής που καλλιεργεί την υπομονή, την πειθαρχία και την ομαδικότητα.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι Διευθυντές/ντριες των τριών σχολείων ευχαρίστησαν θερμά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες για τη συμμετοχή και την άψογη συνεργασία, επισημαίνοντας τη σημασία της διασχολικής συνεργασίας και της καλλιέργειας αθλητικού πνεύματος από τις μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο Βισαλτίας για την υλικοτεχνική υποστήριξη, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Σερρών που κάλυψε την δράση με 3 διασώστριες και στην ομάδα AthleticKids με υπεύθυνο τον κ. Σάββα Κεφαλίδη από την Δ/νση Δ/θμιαςΕκπ/σης Σερρών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πατήρ Γεώργιος Κελεμπέκης, η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής κα. Κούπανη Αικατερίνη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Καρανταϊδης Στάθης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κουλτσιάκης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντόλκος Απόστολος.

Η ημέρα έκλεισε με απονομή μεταλλίων και ένα μεγάλο χαμόγελο ικανοποίησης από όλους τους συμμετέχοντες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί:

«Ο αθλητισμός ενώνει, δυναμώνει και μας θυμίζει ότι όλοι μπορούμε να κερδίσουμε, όταν αγωνιζόμαστε μαζί!»

Οι Διευθυντές/ντριες

και οι Σύλλογοι Διδασκόντων

των Δημοτικών Σχολείων Νιγρίτας