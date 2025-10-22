Τερπνή : Χωριό με όρεξη για δουλειά και βαθιά προσηλωμένο στην τοπική παράδοση

Γράφει: ο Δημήτρης Νάτσιος

Η Τερπνή ξεχωρίζει ως μια ενεργή κοινότητα με εργατικούς κατοίκους με τη FIBRAN να δίνει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία

Η Τερπνή Σερρών αποτελεί ένα από τα πολυπληθέστερα χωριά του νομού Σερρών τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η ιστορία της είναι πλούσια, με σημαντική συμβολή κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, όταν οι κάτοικοι εμπόδισαν την κάθοδο των Βουλγάρων στη Νιγρίτα. Το αίσθημα αλληλεγγύης των κατοίκων φάνηκε και το 1922, όταν στήριξαν οικονομικά τους πρόσφυγες της εποχής.

Το χωριό κατοικείται κυρίως από ντόπιους και μερικούς Μικρασιάτες. Στο παρελθόν, η καπνοκαλλιέργεια αποτέλεσε βασική δραστηριότητα, ενώ σήμερα οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, καλλιεργώντας ελιές, σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι. Πολλοί εργάζονται στο εργοστάσιο της FIBRAN, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική σταθερότητα και στις υποδομές του χωριού.

Η Τερπνή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Νιγρίτα, το διοικητικό κέντρο της Βισαλτίας, και αποτελεί μια δυναμική κοινότητα με δραστήριους και εργατικούς κατοίκους. Ωστόσο, η τελευταία απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ έδειξε σημαντική μείωση του πληθυσμού, κυρίως λόγω της υπογεννητικότητας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του χωριού, Γιάννης Ντούλας. Παράλληλα, τονίζει ότι η οικονομική και υγειονομική κρίση δεν επηρέασε ιδιαίτερα την Τερπνή, χάρη στην παρουσία της FIBRAN, που συνέβαλε στην ανέγερση σχολικών κτιρίων, όπως νηπιαγωγείο, γυμνάσιο και λύκειο, καθώς και στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών, ενώ έχει δωρίσει και ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ.

Η πλατεία της Τερπνής

Η εκπαιδευτική κοινότητα της Τερπνής

Η εκπαιδευτική κοινότητα του χωριού αποτελείται από νηπιαγωγείο με 9 παιδάκια, το δημοτικό σχολείο με 52 μαθητές στο οποίο φοιτούν κι άλλοι από γειτονικά χωριά (Αγία Παρασκευή, Νιγρίτα, Φλάμπουρο, Ανθή). Στον χώρο που παλιότερα υπήρχε γυμνάσιο, λειτουργεί ΚΔΑΠ από το 2015, ενώ τα παιδιά λυκείου πηγαίνουν στη Νιγρίτα.

Ο πολιτισμός στην Τερπνή

Απο τις εκδηλώσεις “ΔΗΜΗΤΡΙΑ” που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής

Στο χωριό ο πολιτιστικός σύλλογος δίνει τον τόνο και το χρώμα στη καθημερινότητα των κατοίκων του. Ιδρύθηκε το 1977 και σήμερα υπάρχουν τμήματα παραδοσιακού χορού, κοπτικής-ραπτικής, ντεκαπάζ, ζωγραφικής για παιδιά, γυμναστικής καθώς και Φιλαρμονική. Όσοι συμμετέχουν σε αυτήν είναι παλιοί μαθητές του ιδρυτή της Γιώργου Κύδρου.

Πολλές εκδηλώσεις διοργανώνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο σύλλογος. Των Τριών Ιεραρχών βραβεύονται με τον Αναστασιάδειο Έπαινο και με χορηγία της FIBRAN τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που αρίστευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τα κούλουμα γιορτάζονται στην περιοχή Χιλιόδενδρα, ενώ παραδοσιακή λαϊκή βραδιά οργανώνεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Μανδηλίου. Αυτό κτίστηκε από τους Τερπνιώτες, οι οποίοι κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εγκατέλειψαν το χωριό τους και συγκεντρώθηκαν για λόγους ασφάλειας στην περιοχή Παλιόκαστρο κατά την ομώνυμη γιορτή του.

Σπουδαία επίσης γιορτή είναι για την κοινωνική ζωή του χωριού η ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και πανηγυρίζει επίσης το ομώνυμο παρεκκλήσι, καθώς διοργανώνονται κι αθλητικοί αγώνες. Άλλη μεγάλη εκδήλωση είναι του Αγίου Δημητρίου, πολιούχος της Τερπνής, με κουρμπάνι και κάστανα.

Η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Μαρία Νούλη δήλωσε στο LionNews.gr ότι ο σύλλογος με τις δράσεις του προσπαθεί να συνεχίσει την παράδοση ως κληρονομιά από τους προγόνους.

Άλλη μία Τερπνή

ζει στη Θεσσαλονίκη

Απο την εκδήλωση της γιορτής Τσίπουρου που διοργανώνει ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης

Μεγάλος είναι και ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1980. «Άλλη μια Τερπνή κατοικεί στη συμπρωτεύουσα», δηλώνει στο LionNews.gr ο πρόεδρός του Γιάννης Νούλης. Πολλοί Τερπνιώτες μετανάστευσαν κυρίως

κι οι περισσότεροι διαμένουν στις δυτικές συνοικίες (Αμπελόκηποι, Εύοσμος), ενώ κάποιοι αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Τούμπα και την Καλαμαριά.

Ο ίδιος αναπολεί την εποχή, που στο χωριό του υπήρχε κινηματογράφος, δύο δημοτικά σχολεία και τα παιδιά να παίζουν στις αλάνες του. «Ο σύλλογός μας στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 200 τ.μ. στην Κάτω Τούμπα. Εκεί λειτουργούν χορωδία, τμήμα χορευτικό και δημιουργικής απασχόλησης. Τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα γίνονται μπαζάρ, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται ομιλίες ή εκθέσεις. Εκδίδει ακόμη και τρίμηνο περιοδικό. Παρόλα αυτά με προβληματίζει πως η νέα γενιά των Τερπνιωτών που ζούνε στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πλέον τόσο συνδεδεμένη με το δικό τους χωριό».

Στην Τερπνή είναι αξιοσημείωτη και η λειτουργία κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων, που εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το 2015. Η μονάδα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 υπό την ευθύνη της FIBRAN με την επωνυμία «ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».

Η πληθυσμιακή πορεία

της Τερπνής

Στην πρώτη μεταπολεμική απογραφή το 1951 η Τερπνή κατοικείται από 2.603 κατοίκους. Δέκα χρόνια μετά από 2.872 αντίστοιχα και το 1971 από 2.616. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο πληθυσμός είναι 2.514 κάτοικοι. Το 1991 παρουσιάζει μικρή πτώση κι αριθμεί 2.316 άτομα. Την επόμενη δεκαετία συνεχίζεται η πτωτική πορεία στους 2.189 κατοίκους. Το 2011 απογράφονται 2.169 κάτοικοι, ενώ στην τελευταία απογραφή το χωριό πέφτει πληθυσμιακά κι αριθμεί 1.593 άτομα.