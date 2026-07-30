Το Ασκητήριο της Αγίας Μαρίνας στην Ορέσκεια Βισαλτίας

Το Ασκητήριο της Αγίας Μαρίνας στην Ορέσκεια Σερρών

Στην Ορέσκεια Σερρών, κοντά στο χωριό Δάφνη του Δήμου Βισαλτίας, σε έναν λόφο με πανοραμική θέα και βαθιά φυσική γαλήνη, βρίσκεται ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά ιστορικά σημαντικά μνημεία της Μακεδονίας, το ασκητήριο της Αγίας Μαρίνας.

Λαξευμένο μέσα σε φυσικό σπήλαιο, περίπου ένα χιλιόμετρο δυτικά της Δάφνης και στη βόρεια πλευρά του Εζοβίτη ποταμού, το μνημείο αναφέρεται ήδη από τον 11ο αιώνα σε αγιορείτικα έγγραφα ως «Θεοτόκος του Σπηλαίου». Καταγράφεται ως μετόχι της Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, γεγονός που αποδεικνύει τον ουσιαστικό πνευματικό και διοικητικό δεσμό της περιοχής των Σερρών με τον αγιορείτικο μοναχισμό.

Το σπήλαιο λειτούργησε ως τόπος άσκησης και προσευχής για μοναχούς που αναζητούσαν την απομόνωση και τη σιωπή, στοιχεία θεμελιώδη στην ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Στο εσωτερικό του έχουν εντοπιστεί υπολείμματα τοιχογραφιών της περιόδου των Παλαιολόγων, με χαρακτηριστικές παραστάσεις της ένθρονης Παναγίας και του Χριστού, μαρτυρώντας τη μακραίωνη λατρευτική του χρήση.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω ήπιου μονοπατιού μέσα στη φύση. Καθώς ο επισκέπτης πλησιάζει, το τοπίο λειτουργεί ως φυσική προετοιμασία για τη μετάβαση από τον εξωτερικό κόσμο σε έναν χώρο εσωτερικής περισυλλογής. Η πέτρα, το λιγοστό φως και η απόλυτη ησυχία δημιουργούν μια αίσθηση αυθεντικής πνευματικότητας που δύσκολα περιγράφεται.

Ο Πύργος της Αγίας Μαρίνας και η Βυζαντινή Παρουσία

Στην κορυφή του γρανιτένιου βράχου, ακριβώς πάνω από το σπήλαιο, σώζονται τα ερείπια βυζαντινής οχύρωσης, γνωστά ως Πύργος της Αγίας Μαρίνας. Ο πύργος, με 14 περιμετρικές αντηρίδες ενσωματωμένες στο τείχος, χρονολογείται στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Αν και δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, είναι πιθανό να αποτελούσε μοναστηριακό πύργο της Μονής Ιβήρων.

Σε απογραφή του 11ου αιώνα, η περιοχή περιγράφεται ως προάστειον με την ονομασία «Άγιος Στέφανος», στοιχείο που μαρτυρά οργανωμένη εγκατάσταση ήδη από τα βυζαντινά χρόνια.

Σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Δάφνης, στις δασώδεις πλαγιές του Κερδυλλίου όρους, διασώζεται τμήμα τείχους μήκους 15 μέτρων, γνωστό ως «Κάστρο των Εζεβών». Η ύπαρξή του συνδέεται με τον βυζαντινό οικισμό «Χωρίο των Εζεβών», που αναφέρεται σε χειρόγραφο του 1602 της Μονής Ιβήρων ως κέντρο στρατιωτικής και εκκλησιαστικής οργάνωσης.

Η Εζιόβα αποτέλεσε διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της περιοχής πριν την ανάπτυξη της Νιγρίτας. Υπήρχε μάλιστα επισκοπή Εζεβών που υπαγόταν στη Μητρόπολη Σερρών. Ο επίσκοπος Εζεβών Ιωαννίκιος (1290–1300 μ.Χ.) υπήρξε και πρώτος κτήτορας της Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών.

Η Μάρω και η Μεταβυζαντινή Περίοδος

Κατά την Τουρκοκρατία, η ακμάζουσα κοινότητα των Εζεβών παραχωρήθηκε από τον σουλτάνο Μουράτ Β΄ στη Μάρω Μπράνκοβιτς, μητριά του Μωάμεθ του Πορθητή. Η Μάρω υπήρξε ισχυρή πολιτική μορφή της εποχής και, σύμφωνα με τις πηγές, προστάτευσε πολλούς χριστιανούς.

Μετά τον θάνατό της, η περιουσία της, κυρίως κτήματα της περιοχής, κληροδοτήθηκε στη Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους.

Στο κέντρο της Δάφνης σώζεται έως σήμερα ο λεγόμενος Πύργος της Μάρως, τριώροφος, με σωζόμενο ύψος περίπου 14 μέτρων, κατασκευασμένος από ποταμίσιες πέτρες και κονίαμα. Ο πύργος παρέμεινε σε χρήση έως τον 18ο αιώνα και αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της μεταβυζαντινής ιστορίας της περιοχής.

Θρύλοι και Μνήμες

Η τοπική παράδοση διατηρεί και έναν ιδιαίτερο μύθο. Λέγεται πως κάποτε ένα τουρκόπουλο, που έβοσκε πρόβατα στην περιοχή, βρήκε καταφύγιο στο σπήλαιο κατά τη διάρκεια δυνατής βροχής. Τότε «η εκκλησία γύρισε ανάποδα» και οι πέτρες που φαίνονται σήμερα στο δάπεδο θεωρούνται από κάποιους ως η παλιά της σκεπή.

Άλλος θρύλος μιλά για υπόγειο τούνελ στο βάθος του σπηλαίου, κάτω από τους διαδρόμους, που οδηγεί στον Πύργο της Μάρως στη Δάφνη. Το πέρασμα παραμένει σκεπασμένο και ανεξερεύνητο, διατηρώντας ζωντανή τη φαντασία και το μυστήριο.

Ένας τόπος σιωπής και ιστορίας

Σήμερα, το ασκητήριο φέρει το όνομα της Αγίας Μαρίνας, όμως η παλαιότερη ονομασία «Θεοτόκος του Σπηλαίου» υπενθυμίζει τη βαθιά ιστορική και πνευματική του ρίζα.

Δεν εντυπωσιάζει με το μέγεθος ή τη μεγαλοπρέπεια, αλλά συγκινεί με την αυθεντικότητα και τη σιωπή του. Είναι ένας τόπος όπου η φύση, η βυζαντινή ιστορία, η τοπική παράδοση και η ορθόδοξη πνευματικότητα συνυπάρχουν αρμονικά.

Για τον επισκέπτη που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τα συνηθισμένα αξιοθέατα, το ασκητήριο της Αγίας Μαρίνας στην Ορέσκεια Σερρών αποτελεί έναν προορισμό ιδιαίτερης αξίας, έναν τόπο ηρεμίας, γνώσης και εσωτερικής σύνδεσης.

Φανή Ασπουγαλή