Τράγιλος Βισαλτίας: Το προσφυγικό χωριό με την παράδοση στον πρωτογενή τομέα

Του Δημήτρη

Νάτσιου

Το εργοστάσιο μεταποίησης βιομηχανικής ντομάτας στον Τράγιλο υπήρξε, για πολλά χρόνια, σημείο αναφοράς και αιμοδότης εισοδήματος

Ο Τράγιλος είναι ένα προσφυγικό χωριό που βρίσκεται σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τη Μαυροθάλασσα στην οποία ανήκε διοικητικά ως το 1953. Το όνομά του το πήρε από την αρχαία πόλη της Τραγίλου. Ως αυτόνομη κοινότητα ο Τράγιλος υφίσταται από τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια και στην απογραφή του 1961 εμφανίζεται να κατοικείται στα μητρώα της ΕΛ. ΣΤΑΤ. από 792 κατοίκους.

Το χωριό δημιουργήθηκε το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ενώ μετά το 1940 εγκαταστάθηκαν εκεί και λίγοι Σαρακατσάνοι. Η εκκλησία του είναι η Αγία Τριάδα και πανηγυρίζει του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη δυναμική στο χωριό έδωσε μετά τη μεταπολίτευση η ίδρυση της ΣΕΡΚΟ Α.Ε. από Σερραίους επιχειρηματίες. Το 1975 μεταποίησε 8.500 τόνους βιομηχανικής τομάτας και το εργοστάσιο για πολλά χρόνια συμπεριλαμβανόταν στα δέκα μεγαλύτερα της Ελλάδας, αφού είχε φθάσει τους 1.800 τόνους ημερήσιας μεταποίησης βιομηχανικής ντομάτας. Στήριξε παράλληλα και την εποχιακή απασχόληση και βοήθησε ανθρώπους να συνταξιοδοτηθούν.

Παλιότερα το χωριό είχε κι αγροτικό συνεταιρισμό κι ο πρωτογενής τομέας στήριζε την τοπική οικονομία. Σήμερα οι αγρότες καλλιεργούν μηδική, βαμβάκι, καλαμπόκι και σιτάρι.

Η σχολική κοινότητα

Στον Τράγιλο δε λειτουργεί καμία σχολική μονάδα. Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης εξυπηρετούνται από τη Μαυροθάλασσα όπως και υγειονομικά από το Κέντρο Υγείας αυτής.Η πρόεδρος του χωριού Μαργαρίτα Κάργιου μιλώντας στο LionNews.gr δήλωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα του Τραγίλου, εδώ και 40 χρόνια, παραμένει το νερό. Το καλοκαίρι το πόσιμο νερό που έρχεται από το βουνό δεν είναι αρκετό. «Το χωριό ευελπιστεί ότι ως το τέλος της δημοτικής περιόδου θα ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα και το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά», τόνισε η ίδια.

Μετανάστευση

Στο πρώτο κύμα μετανάστευσης τη δεκαετία του 1970 αλλά και μετά την οικονομική κρίση του 2010 αρκετές οικογένειες του χωριού μετανάστευσαν κυρίως στη Γερμανία.

Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός στον Τράγιλο