Τ. Χατζηβασιλείου: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 300.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την Ανάπλαση του αύλειου χώρου του Γυμνασίου – Λυκείου Νιγρίτας

Η ένταξη του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Νιγρίτας» ύψους 300.000 ευρώ ανακοινώθηκε από το πράσινο ταμείο

Η απόφαση της ένταξης του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Νιγρίτας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ύψους 300.000 ευρώ ανακοινώθηκε από το Πράσινο Ταμείο στη ΔΙΑΥΓΕIA. O Δήμος Βισαλτίας προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρεται στη χρησιμότητα του έργου, ενώ παράλληλα προχωρά σε ευχαριστίες. Παράλληλα επαναλαμβάνει ότι ο Δήμος είναι σταθερά προσανατολισμένος στην αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου διεκδικώντας έργα με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα στην ανάρτηση αναφέρονται τα εξής:

Ένταξη έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Νιγρίτας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

Η ένταξη του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Νιγρίτας» ύψους 300.000 ευρώ ανακοινώθηκε σήμερα από το Πράσινο Ταμείο.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη δημιουργία γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, επίστρωση με επαλειφόμενο αντικραδασμικό υλικό, νέες φυτεύσεις, πέργκολες, ημικυκλικές κερκίδες, φωτισμό και σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό και διαγράμμιση για κάθε άθλημα.

Η φυσιογνωμία της αυλής του διδακτηρίου θα αλλάξει ριζικά όπως κι η εικόνα της εισόδου της πόλης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου για την ουσιαστική συμβολή του στη στήριξη της πρότασης.

Επίσης,ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη για την εξαιρετική μας συνεργασία καθώς και για την άμεση ανταπόκρισή του σε κάθε στάδιο, από την υποβολή της πρότασης έως και την ένταξη της Πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου.

Ο Δήμος Βισαλτίας σταθερά προσηλωμένος στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου διεκδικεί έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κοινωνικό αντίκτυπο. Αμαλία Ταμπουρή