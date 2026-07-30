Φυλακές Νιγρίτας: «Μπλόκο» στην εισαγωγή σκληρών ναρκωτικών από τους Εξωτερικούς Φρουρούς

Η καίρια επέμβαση της Εξωτ.Φρουράς οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης στον έλεγχο για το επισκεπτήριο

Μια εξαιρετικά σοβαρή υΗ καίρια επέμβαση της Εξωτ.Φρουράς οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης στον έλεγχο για το επισκεπτήριο πόθεση εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα ήρθε στο φως, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την κρισιμότητα των αυστηρών ελέγχων που πραγματοποιούνται στις πύλες των φυλακών της χώρας. Η έγκαιρη παρέμβαση και η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών ασφαλείας απέτρεψαν την είσοδο παράνομων ουσιών, οι οποίες συχνά αποτελούν πηγή περαιτέρω παραβατικότητας και αποσταθεροποίησης εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Το πρόσφατο αυτό περιστατικό επιβεβαιώνει την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην τήρηση της τάξης και της ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους υπαλλήλους της πρωινής υπηρεσίας του θυρωρείου. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα δύο ημεδαπών επισκεπτριών. Κατά τον έλεγχο αυτό εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα 50,5 γραμμαρίων κοκαΐνης, η οποία επιχειρήθηκε να εισέλθει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα. Για το περιστατικό ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη του υψηλού αισθήματος ευθύνης, της επαγγελματικής επάρκειας, της ακεραιότητας και της προσήλωσης στο καθήκον που διακρίνει τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς. Με επαγγελματισμό, εγρήγορση και απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τα στελέχη συμβάλλουν καθημερινά στην ασφάλεια του Σωφρονιστικού Καταστήματος, στην προστασία της κοινωνίας και στην αποτροπή κάθε παράνομης ενέργειας.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Εξωτερικής Φρουράς στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και επιβεβαιώνει ότι η συνεχής επαγρύπνηση, η εμπειρία και η συνέπεια των στελεχών της αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημόσιας ασφάλειας.

Ως Ένωση, εκφράζουμε την υπερηφάνεια και την πλήρη στήριξή μας στους συναδέλφους που, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τις δυσκολίες του έργου τους, συνεχίζουν να επιτελούν το καθήκον τους με αυταπάρνηση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Βαΐα Βαΐδου