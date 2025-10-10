Χατζηβασιλείου: Οι ΗΠΑ δεν θα δώσουν κάτι στην Τουρκία χωρίς απτά ανταλλάγματα

Χατζηβασιλείου στο OPEN: Οι ΗΠΑ δεν θα δώσουν κάτι στην Τουρκία χωρίς απτά ανταλλάγματα, βιάστηκαν όσοι είπαν ότι ο Ερντογάν «τα πήρε όλα»

«Η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα δώσει κάτι στην Τουρκία χωρίς ανταλλάγματα, βιάστηκαν όσοι είπαν ότι ο Ερντογάν “τα πήρε όλα”», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN την Πέμπτη.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι πράγματι υπάρχει προσωπική χημεία μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ, «όμως στην ουσία της πολιτικής τα ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα». Όπως εξήγησε, οι όροι που θέτει η Ουάσινγκτον είναι συγκεκριμένοι: βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας–Ισραήλ με αφετηρία τη στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς, απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, περιορισμός της συνεργασίας με την Κίνα και επίλυση του ζητήματος των ρωσικών πυραύλων S-400.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενεργειακό σκέλος, σημειώνοντας ότι «άνω του 40% των αναγκών της Τουρκίας καλύπτεται από ρωσικό αέριο και άνω του 60% από ρωσικό πετρέλαιο». Όπως είπε, η αντικατάσταση αυτών με αμερικανικό LNG είναι εφικτή μόνο σε βάθος χρόνου και με υψηλό οικονομικό κόστος. «Το εισιτήριο για την Τουρκία δεν είναι τόσο φθηνό όσο κάποιοι πίστεψαν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35, εκτίμησε ότι η επανένταξη της Άγκυρας είναι για την ώρα απίθανη. «Ακόμα και αν ο Τραμπ αποφάσιζε να αλλάξει ρότα αύριο, η απόφαση περνά και από το Κογκρέσο, όπου υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Τραμπ, ξεκαθάρισε πως «δεν ετέθη ποτέ ζήτημα συνάντησης, άρα ούτε και απόρριψης, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι». Για την αναβολή του ραντεβού Μητσοτάκη–Ερντογάν επεσήμανε ότι «ήταν κανονισμένο, επιβεβαιωμένο. Οι Τούρκοι το ανέβαλαν είτε για λόγους προγράμματος, είτε για λόγους ενόχλησης, κυρίως λόγω της απόφασης Μητσοτάκη να προχωρήσουμε με τη Chevron νοτίως της Κρήτης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας, κάνοντας σύγκριση με την Ιταλία: «Όταν ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με την Μελόνι, στην Ιταλία δεν υπήρξαν φωνές περί εθνικού φιάσκου ή εθνικής ταπείνωσης. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ορισμένοι έσπευσαν να δραματοποιήσουν την κατάσταση», λέγοντας ότι είναι φαιδρό να κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή ο Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε τη συνάντηση.

Στην συνέχεια, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι οι ρητορικές εξάρσεις της Άγκυρας έχουν στόχο τόσο την τόνωση του εσωτερικού ακροατηρίου όσο και την προβολή ισχύος, εντάσσοντας τη στάση αυτή στο όραμα Ερντογάν να καταστεί ηγετική φυσιογνωμία του μουσουλμανικού κόσμου. Ωστόσο, όπως είπε, «η Τουρκία δεν θα ωφεληθεί από κλιμάκωση με την Αθήνα, ενώ η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις της, πράγμα που όλοι υπολογίζουν».