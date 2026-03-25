Χατζηβασιλείου: «Ο Ι. Βρούτσης εγκρίνει 280.000€ για το Γήπεδο Πεντάπολης

Εγκρίνονται 280.000 € για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Πεντάπολης Σερρών, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, όπως γνωστοποίησε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου.

Συγκεκριμένα, το έργο «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Γηπέδου Πεντάπολης» εντάσσεται στο ΕΠΑ 2026-2030. Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υποπρόγραμμα του Τομέα Αθλητισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά. Το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Πεντάπολη και την ευρύτερη περιοχή του Εμμανουήλ Παππά. Ταυτόχρονα, η βελτίωση των υποδομών θα αυξήσει και την ασφάλεια των αθλούμενων.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ευχαρίστησε δημόσια τον Αναπλ. Υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση για την άριστη συνεργασία και για το ενδιαφέρον του για την Π.Ε. Σερρών.

