2.400 ενοικιάσεις σε 45 ημέρες τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Δήμο Σερρών

Σε μόλις ενάμιση μήνα λειτουργίας, τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Σερρών έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε ένα δυναμικό πεδίο βιώσιμης κινητικότητας. Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των Σερραίων προς μια πιο οικολογική και υγιεινή καθημερινότητα.

Από τις 5 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, σχεδόν 1.000 πολίτες (977 για την ακρίβεια) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, με 591 από αυτούς να έχουν ήδη πιστοποιηθεί μέσω TAXISnet. Αυτή η εντυπωσιακή ανταπόκριση αντικατοπτρίζει την ισχυρή επιθυμία για αλλαγή και την ευαισθητοποίηση απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: με πάνω από 2.400 ενοικιάσεις και συνολικά 4.320 διανυθέντα χιλιόμετρα, τα ποδήλατα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής ζωής. Μέσα από κάθε πεταλιά, οι χρήστες συνεισφέρουν ενεργά στην προστασία του πλανήτη, έχοντας επιτύχει την εξοικονόμηση 518,44 κιλών CO2, ποσότητα που ισοδυναμεί με το όφελος που προσφέρουν 23,57 δέντρα.

Ο Δήμος Σερρών χαιρετίζει αυτή την επιτυχία και ευχαριστεί τους πολίτες για την υπεύθυνη στάση τους. Ωστόσο, για την απρόσκοπτη συνέχιση της υπηρεσίας, υπενθυμίζονται οι βασικοί κανόνες χρήσης: η χρήση του συστήματος επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες (άνω των 18 ετών), οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν. Ο λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός και η χρήση του δεν επιτρέπεται από τρίτους. Το ποδήλατο πρέπει να οδηγείται από τον πιστοποιημένο χρήστη, του οποίου η ταυτοποίηση γίνεται μέσω Taxisnet. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Help Desk στον αριθμό 210 300 4741, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής easybike Serres, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν τόσο σε συσκευές Android όσο και σε iOS. Τα ποδήλατα μπορούν να παραλαμβάνονται για μέγιστη χρήση έως και τρεις ώρες και να επιστρέφονται σε έναν από τους ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς, που βρίσκονται στα εξής σημεία:

Τέρμα οδού Εξοχών

Εθνικό Στάδιο Σερρών

Εγκαταστάσεις ΔΙΠΑΕ

Οδός Δορυλαίου-Κεντρικό Πάρκο

Οδός Ν. Νικολάου

Πλατεία Ελευθερίας (Α)

Πλατεία Ελευθερίας (B)

Ο Δήμος Σερρών ευχαριστεί όλους τους πολίτες για την υπεύθυνη συμμετοχή τους και καλεί την τοπική κοινωνία να συνεχίσει να αξιοποιεί το σύστημα, ώστε να απολαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια τα οφέλη αυτής της καινοτόμου υπηρεσίας, η οποία φέρνει την πόλη μας ένα βήμα πιο κοντά στη βιώσιμη ανάπτυξη