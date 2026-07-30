H Βουλγαρία τιμώμενη χώρα στην SEREXPO 2026

H Βουλγαρία τιμώμενη χώρα στην SEREXPO 2026- O Αθ. Μαλλιαράς στη γειτονική χώρα για επισημοποίηση της συμμετοχής της

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιου Μαλλιαρά στο Βουλγαρο-Ελληνικό Επιμελητήριο, στη Σόφια, όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο Πρόεδρος του επιχειρηματικού φορέα της γειτονικής χώρας, Σάββας Καραφυλλίδης.

Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της πρόσκλησης που απηύθυνε το Επιμελητήριο Σερρών προς τη Βουλγαρία για συμμετοχή της στη φετινή SEREXPO 2026, ως τιμώμενη χώρα, με τον Αθανάσιο Μαλλιαρά να ενημερώνει εκτενώς για την κορυφαία επιχειρηματική διοργάνωση του Επιμελητηρίου Σερρών και το πλαίσιο συμμετοχής της Βουλγαρίας σ’ αυτήν.

O Aθανάσιος Μαλλιαράς επισήμανε την προσπάθεια που γίνεται ώστε η SEREXPO να αποκτά κάθε χρόνο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, τονίζοντας πόσο σημαντική θα είναι η παρουσία εκπροσώπων βουλγαρικών επιχειρήσεων και φορέων στη διοργάνωση και η επαφή τους με τους συμμετέχοντες στην έκθεση, μέσω B2B συναντήσεων.

Ο Σάββας Καραφυλλίδης, έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα τιμητική πρόταση που γίνεται με χαρά αποδεκτή. Επισήμανε δε, πως το ενδιαφέρον των βουλγαρικών επιχειρήσεων για διάνοιξη δρόμων συνεργασίας με ελληνικές και φυσικά σερραϊκές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένο, τονίζοντας και την επιτυχημένη παρουσία της Βουλγαρίας ως τιμώμενης χώρας στην περσινή ΔΕΘ-HELEXPO.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Επίτιμος Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Βουλγαρο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, κος. Αθανάσιος Πετρόπουλος καθώς και η κα. Άννα Τόλιου, ως εκπρόσωπος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων , της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουλγαρία.

Και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για μία σημαντική ευκαιρία να ανοίξει ένας ουσιαστικός επιχειρηματικός δίαυλος μεταξύ των δύο χωρών και συζήτησαν για όλες τις λεπτομέρειες της βουλγαρικής συμμετοχής στην SEREXPO 2026.

Χριστίνα

Τσαούσογλου