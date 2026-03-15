Oρειβατικός Σύλλογος ΕΟΣ Νιγρίτας – Εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας και τιμητική διάκριση

Ο Ορειβατικός Σύλλογος “ΕΟΣ” Νιγρίτας πραγματοποίησε με επιτυχία την Κυριακή 8 Μαρτου 2026 την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας στο καταφύγιο του Συλλόγου «Γεώργιος Τότας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Σύλλογος τίμησε τον σπουδαίο αθλητή και μέλος του, Ιωάννη Ζαπρούδη, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του τόσο στον Σύλλογό μας όσο και γενικότερα στον χώρο της ορειβασίας.

Ο Γιάννης Ζαπρούδης υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του Συλλόγου, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση από τη θέση του Αντιπροέδρου επί σειρά ετών. Στην πορεία του έχει κατακτήσει δεκάδες κορυφές και έχει διασχίσει τα περισσότερα βουνά της πατρίδας μας.

Με την ενεργή παρουσία του συμμετείχε στις περισσότερες αποστολές του Συλλόγου, όπως αναβάσεις και πεζοπορικές διαδρομές, καθώς και σε πανελλήνιες και βορειοελλαδικές ορειβατικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, εκπροσωπώντας επάξια τον Σύλλογό μας.

Παράλληλα, συμμετείχε σε πολλούς αγώνες βουνού και δρόμου, μεταξύ των οποίων και ο εμβληματικός Μαραθώνιος Ολύμπου, στον οποίο έλαβε μέρος 13 φορές, κατακτώντας τιμητικές θέσεις και προβάλλοντας τη Νιγρίτα και τον Σύλλογό μας σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η παρουσία του παραμένει καταλυτική. Άνθρωπος σεμνός, με σπάνιο ήθος και αστείρευτη αγωνιστικότητα, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του ορειβατικού πνεύματος, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του Συλλόγου.

Η τιμητική απονομή πραγματοποιήθηκε από τον Αδάμ Σταμπουλή, πρώην πρόεδρο επί σειρά ετών του Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας.

Ο τυχερός της βασιλόπιτας ήταν ο μικρούλης Αχιλλέας.

Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Αθανάσιο Τσιανακά και τον Δημήτριο Μεργιανιώτη, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ευλόγησαν τη βασιλόπιτά μας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο για την παρουσία του, καθώς και προς τον Δήμο Βισαλτίας και τη Δήμαρχο κα Βάνα Πλιάκου για τη στήριξη και τη βοήθεια. Ευχαριστούμε ακόμη όλα τα πολιτικά πρόσωπα που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο Δασαρχείο Νιγρίτας και στον κ. Χρήστο Σαμαρά, καθώς και στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ κ. Δημήτριο Χύτα.

Ευχαριστούμε επίσης την δημοσιογράφο Λένια Ιωαννίδου για την προβολή της εκδήλωσης σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή “Περίμετρος” της ΕΡΤ3 και στο δελτίο ειδήσεων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη, τους φίλους του Συλλόγου και τον κόσμο που παρευρέθηκε και στήριξε με τη συμμετοχή του την εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσοι συνέβαλαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Υ.Γ. Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία.Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: https://www.facebook.com/groups/eosnigritas η στο τηλέφωνο 6974472307 (Δημήτρης Μακαράς).

Διονύσης Τριανταφύλλου