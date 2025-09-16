SEREXPO 2025: 30 ρουμανικές επιχειρήσεις στις Σέρρες

Η Ρουμανία τιμώμενη χώρα στη SEREXPO 2025 – Σημαντικές B2B συναντήσεις με τη συμμετοχή 30 ρουμανικών επιχειρήσεων

Εκπροσώπους 30 περίπου ρουμανικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και Ρουμάνους αξιωματούχους θα φιλοξενήσει φέτος η SEREXPO 2025, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας το κομμάτι των B2B συναντήσεων.

Φέτος για πρώτη φορά η SEREXPO εισάγει το θεσμό της Τιμώμενης Χώρας, που θα είναι η Ρουμανία και στόχος είναι η διάνοιξη ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σερραϊκών και άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στην SEREXPO, με αντίστοιχες ρουμανικές.

Οι B2B συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 11.00-13.00 και σ’ αυτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι εκθέτες και οι χορηγοί της SEREXPO 2025 (mail info@epaneser.gr έως την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου).

Να τονίσουμε πως στις B2B συναντήσεις θα συμμετέχουν επίσης τα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας, Dacristo, Γουντσίδης και Πίτσιας καθώς και προμηθευτές από Μαγνησία και Γερμανία που ασχολούνται με προμήθειες προϊόντων αγροδιατροφής σε επιχειρήσεις.