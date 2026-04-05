SEREXPO 2026: Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής-Τιμώμενη χώρα η Βουλγαρία

Μαζική συμμετοχή στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση για τη SEREXPO 2026 που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη επετειακή διοργάνωση του 2025, το Επιμελητήριο Σερρών έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη SEREXPO 2026, θέτοντας νέους στόχους και ανοίγοντας νέες προοπτικές για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για τη SEREXPO 2026, με τη μαζική συμμετοχή παλαιών και νέων εκθετών, καθώς και εκπροσώπων φορέων που στηρίζουν διαχρονικά τη διοργάνωση.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιος Μαλλιαράς ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους και αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της νέας διοργάνωσης. «Μετά από μια επετειακή χρονιά που επιβεβαίωσε τη δυναμική της SEREXPO, συνεχίζουμε ακόμη πιο αποφασιστικά. Η SEREXPO 2026 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με ενισχυμένο προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις ουσιαστικές συνεργασίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε πως η SEREXPO 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ», ενώ ενημέρωσε πως οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει. «Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με νέα δυναμική, ώστε και η φετινή διοργάνωση να στεφθεί με επιτυχία και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις B2B συναντήσεις, ενώ το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων θα είναι για ακόμη μία χρονιά πλούσιο και ουσιαστικό», ανέφερε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η είσοδος τόσο στην έκθεση όσο και στις συναυλίες θα είναι δωρεάν για το κοινό. Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής θα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ αποκάλυψε πως τιμώμενη χώρα θα είναι η Βουλγαρία και τιμώμενη περιφέρεια θα είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι αλλαγές φέτος θα αφορούν την χωροταξική κατανομή και το κομμάτι των παράλληλων εκδηλώσεων, ενώ σύμφωνα με τον Θανάση Μαλλιαρά ικανοποιήθηκε και το αίτημα των συμμετεχόντων που αφορά στην αύξηση του αριθμού των χημικών τουαλετών.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ως συνδιοργανώτρια αρχή, τον Δήμο Σερρών και όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, την ΟΕΒΕΣΣ, τον Εμπορικό Σύλλογο, τα Σωματεία, τα Υπουργεία, τη ΔΕΘ HELEXPO για την αιγίδα, την ΚΕΕΕ, καθώς και όλους τους φορείς και τον κόσμο που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στη διοργάνωση, ως συνδιοργανώτρια αρχή, επισημαίνοντας τη σημασία της για την τοπική ανάπτυξη και καλώντας όλους τους φορείς να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία της.

Η Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα υπογράμμισε ότι η SEREXPO αποτελεί έναν θεσμό με καθοριστικό ρόλο στην εξωστρέφεια της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη του Δήμου, ενώ στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις των Δημάρχων Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρη Νότα και Ηράκλειας, Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκθέτες κατέθεσαν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για τη βελτίωση της διοργάνωσης, ενώ ακολούθησε εκτενής συζήτηση για οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα.

Από το Επιμελητήριο Σερρών παρόντες ήταν οι: Γιώργος Μήχος Α΄ Αντιπρόεδρος , Γιάννης Παπουτσής Β’ Αντιπρόεδρος, Διαλεχτή Παυλάκη Οικονομική Επόπτρια, Δημήτρης Αγγλίδης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Εκθέσεων, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ., Θωμάς Τενεκετζής, Κωνσταντίνα Γούλα, Δημήτρης Ρήγας, Νίκος Κουντουράς, Ελένη Τσιαπάρα.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν επίσης η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών, Ευαγγελία Δούμα, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών, Πρόδρομος Καλαϊτζίδης, οι Αντιδήμαρχοι Σερρών, Λεμονιά Κεσούλη και Μαγδαληνή Μπάρμπα, οι Αντιδήμαρχοι Ηράκλειας, Νατάσα Χαλκίδου και Γιώτα Καβακίδου, ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Βισαλτίας, Γιάννης Κουλτσιάκης, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, Ειρήνη Γκότσικα καθώς και εκπρόσωποι επαγγελματικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού.

Βασικός στόχος όλων παραμένει η SEREXPO 2026 να αποτελέσει μία ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση, ενισχύοντας περαιτέρω τον θεσμό και δημιουργώντας τις βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Να τονίσουμε πως οι δηλώσεις συμμετοχής στην SEREXPO 2026 γίνονται στην ιστοσελίδα ser-expo.org.

Βαία Βαίδου