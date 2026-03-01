Ένα ιστορικό ντοκουμέντο «Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος – Η δεύτερη δεκαετία: 2009–2019»

Του Γιάννη Καμπούρη

Συγγραφέα- Οικονομολόγου

Η Θεσσαλονίκη, η επί αιώνες συμπρωτεύουσα του Γένους, η πόλη του Αγίου Δημητρίου, κέντρο του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας υποδέχθηκε και πάλιστη ζεστή αγκαλιά της και τίμησε έναδιαπρεπές τέκνο της που κι αυτό την τίμησε πολλαπλώς ανά την οικουμένη, τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής Δημήτριο (Τρακατέλλη).

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με παμψηφεί απόφαση της Συγκλήτου απένειμε στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο την Ειδική Τιμητική Διάκριση του Εμβλήματος «Άγιος Δημήτριος»

σε επίσημη Τελετή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Με την ευκαιρία αυτή της παρουσίας του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου στη γενέτειρα πόλη του, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεοςεπεφύλαξε θερμή υποδοχή για τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και τη συνοδεία του και με πολλή αγάπη και φροντίδα διοργάνωσε στην Αίθουσα Τελετών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026, μια δημόσια εκδήλωση στην οποία παρουσίασε τον εντυπωσιακό τόμο «Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος – Η δεύτερη δεκαετία: 2009–2019». Πρόκειται για ένα φωτογραφικό λεύκωμα του επί δεκαετίες φωτορεπόρτερ της Ομογένειας της Αμερικής και επίσημου φωτογράφου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής κ. Δημητρίου Σ. Πανάγου το οποίο επιμελήθηκε ηεκ Θεσσαλονίκης ορμώμενη σύζυγός του, δημοσιογράφοςκα. Ρεβέκκα Παπαδοπούλου.

Οι 1071 φωτογραφίες που κοσμούν τις 560 σελίδες του φωτογραφικού τόμου αποτελούν φόρο τιμής σε μια ζωή και διακονία στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, στην υπηρεσία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, καταγράφουν σημαντικές ιστορικές στιγμές, μοναδικές συναντήσεις, τελετές, διεθνή γεγονότα και επισκέψεις και σκιαγραφούν 20 χρόνια αφοσιωμένης, ακέραιης και δημιουργικής διακονίας στον άνθρωπο, ενός Ιεράρχη που είναι εικόνα ταπείνωσης και πίστεως, ενός ανθρώπου που είπε ναι σε μια ζωή προσφοράς, θυσίας και αποστολής.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος μίλησε με πολύ φιλόφρονα λόγια για τον φωτογραφικό τόμο και για το αρχιερατικό έργο του Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής. Επέλεξε δε, να διαβάσει αυτούσια την τελευταία εγκύκλιο του κ. Δημητρίου προς το ποίμνιό του μετά την παραίτησή του τον Μάϊο του 2019,η οποία δημοσιεύεται στην πρώτη ενότητα του τόμου, που όπως είπε «είναι ένα κείμενο που έχει πολλά να μας διδάξει όλους μας… σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας».

Το λεύκωμα που εκδόθηκε το 2025 με την ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία του ζεύγους Χρήστου και Σταυρούλας Σπυρόπουλου, αποτελεί τον δεύτερο τόμο του είδους, αφού ο πρώτος εκδόθηκε το 2009 με τίτλο «Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος – Η Πρώτη Δεκαετία 1999-2009». Μετά το πέρας της τελετής ο πολυτελής τόμος μοιράστηκε δωρεάν σε όλους τους παρόντες.