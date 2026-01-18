Έρχεται ανανεωμένο το «Μαθητών Επιχειρείν» 2026! Κάλεσμα στους επιχειρηματίες να γίνουν μέντορες των παιδιών!

Στο στάδιο της προετοιμασίας του «Μαθητών Επιχειρείν» 2026 βρίσκεται το Επιμελητήριο Σερρών. O διαγωνισμός μαθητικής επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου,σε συνεργασία όπως κάθε χρόνο με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών και τη συμμετοχή σχολείων από όλες τις περιοχές του Νομού. Φέτος όμως ο διαγωνισμός θα είναι διαφορετικός… Η εκδήλωση- θεσμός εξελίσσεται και ανανεώνεται καθώς εισάγεται ο ρόλος του επιχειρηματία- μέντορα των μαθητικών ομάδων!

Σε κάθε ambassador θα ανατεθεί ένα από τα συμμετέχοντα σχολεία ώστε να τα υποστηρίξει, να τα συμβουλεύσει και να τα καθοδηγήσει μέσα από την επιχειρηματική του εμπειρία.

Πρόκειται για μία προσπάθεια που στόχο έχει να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο στους μαθητές καθώς θα έχουν απευθείας επικοινωνία και επαφή με ανθρώπους του τοπικού επιχειρείν.

Γνωρίζοντας βεβαίως πως ο χρόνος των επιχειρηματιών είναι περιορισμένος και οι υποχρεώσεις τους αυξημένες, διευκρινίζουμε πως το μόνο που απαιτείται/προτείνεται είναι 2 συναντήσεις με την ομάδα που ο καθένας θ’ αναλάβει στο διάστημα των δύο μηνών προετοιμασίας (Μάρτιος- Απρίλιος), είτε δια ζώσης είτεδιαδικτυακά.

Επίσης, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κόστος και καμία ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα της εικονικής επιχείρησης.

Αν λοιπόν θέλεις ως επιχειρηματίας και επαγγελματίας να λάβεις μέρος σ’ αυτή την προσπάθεια, εμπνέοντας τα παιδιά και ενισχύοντας την κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ σχολείου και αγοράς, δήλωσε το ενδιαφέρον σου ή λάβε περαιτέρω πληροφορίες στέλνοντας emailστοeves@eves.grή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα 23210

Διονύσης Τριανταφύλλου