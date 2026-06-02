Έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου η 3η Γιορτή Λουκάνικου Τζουμαγιάς

Τοπικές γεύσεις, παραδοσιακή μουσική και χορός συναντιούνται το Σάββατο 6 Ιουνίου στη 3η Γιορτή Λουκάνικου Τζουμαγιάς

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η Γιορτή Λουκάνικου Τζουμαγιάς, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 20:30 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κεσσάνης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το φημισμένο παραδοσιακό λουκάνικο Τζουμαγιάς, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εδέσματα του Νομού Σερρών, παρασκευασμένο με μεράκι και συνταγή που κρατάει δεκαετίες. Η ονομασία του προέρχεται από την παλαιότερη ονομασία της περιοχής της Ηράκλειας «Τζουμαγιά».

Στο μουσικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι Αφοί Μάλαμα, ο Ηλίας Δημάνος και ο Στέλιος Αγγελίδης, με τη συνοδεία ποντιακής λύρας, δίνοντας ξεχωριστό παραδοσιακό χρώμα στη γιορτή.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη πλατεία Νέας Κεσσάνης του Δήμου Ηράκλειας υπόσχεται μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, με μουσική, χορό και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί κυλικείο, ενώ θα πραγματοποιηθεί και λαχειοφόρος κλήρωση για τους παρευρισκόμενους.