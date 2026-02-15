Αγία Παρασκευή Βισαλτίας: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος βράβευσε την αξιόλογη ποδοσφαιρική ομάδα του 1989

Στον ετήσιο χορό του πολιτιστικού συλλόγου βραβεύτηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού, η οποία διεκδίκησε άνοδο στη Δ’ Εθνική το 1989

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής και Απανταχού Ξυλοτρών «Ο Μέγας Αλέξανδρος» τίμησε φέτος την ιστορία και τη μνήμη του τοπικού αθλητισμού, βραβεύοντας στον ετήσιο χορό του την ανενεργή σήμερα ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού «Μέγας Αλέξανδρος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το περασμενο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η ομάδα της αγωνιστικής περιόδου 1988-1989, η οποία είχε γράψει τη δική της ξεχωριστή σελίδα στα αθλητικά δρώμενα της περιοχής. Τη χρονιά εκείνη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομίλου στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Σερρών και διεκδίκησε την άνοδο στη Δ’ Εθνική, συμμετέχοντας σε αγώνες μπαράζ απέναντι στον Εθνικό Σιδηροκάστρου και την ΑΕ Χρυσού.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει πως, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης της τοπικής κοινωνίας και με τη συμβολή χορηγών και συντοπιτών επιχειρηματιών, έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα και ομάδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στους θεσμούς, στα ήθη, στα έθιμα και στην προβολή του τόπου.

Τα προηγούμενα χρόνια τιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην σύλλογος γυναικών του χωριού, άνθρωποι με συγγραφικό και πολιτιστικό έργο, καθώς και συντοπίτες με σημαντικές επιτυχίες στον αθλητισμό. Φέτος, τη σκυτάλη παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και όλα τα μέλη του επιτελείου της ομάδας που συμμετείχαν την περίοδο 1988-1989 στους αγώνες κατάταξης και ανόδου — τα γνωστά «παιχνίδια μπαράζ».

Μια βράβευση που αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους τίμησαν το χωριό με την προσπάθεια και τις διακρίσεις τους, κρατώντας ζωντανή την αθλητική του κληρονομιά.

Δημήτρης Νάτσιος