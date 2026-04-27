Αμφίπολη: 700 δρομείς από 5 χώρες έτρεξαν στο 1ο «AMPHIPOLIS AHEPA RUN»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο «AMPHIPOLIS AHEPA RUN», που πραγματοποιήθηκε προχθες στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολη, συγκεντρώνοντας πλήθος δρομέων και επισκεπτών.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από την Ελληνοαμερικανική οργάνωση «ΑΗΕPΑ HELLAS DISTRICT 25 μέλος της AHEPA», σε συνεργασία με το Δήμο Αμφίπολης και με τη συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συμβάλλοντας στην άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης και στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή.

Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 700 δρομείς από την Ελλάδα, αλλά και από χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία.

Οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μια μοναδική διαδρομή, δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα, με φόντο τον Λέοντα της Αμφίπολης, τον Βυζαντινό Πύργο Μαρμαρίου και την ιστορική γη της Μακεδονίας.