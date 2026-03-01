Βαλταδώρου: «Το Ταμείο Ανάκαμψης, μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τις Σέρρες»

«Φτάσαμε να επιχαίρουμε που απεντάχθηκαν δύο έργα σε άλλα χιονοδρομικά Κέντρα στην χώρα και εντάχθηκε, ευτυχώς, ο δικός μας Λαιλιάς»

Για «μία ακόμη χαμένη ευκαιρία» για την ΠΕ Σερρών κάνει λόγο η Περιφερειακή Σύμβουλος Σερρών και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ, Καλλιόπη (Κέλυ) Βαλταδώρου, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του αναθεωρημένου πίνακα των δικαιούχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει, «τον Απρίλη του 2025 δημοσιοποιήθηκαν οι 100 πρώτοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. ΑΠΕΙΧΑΜΕ.

Εμείς ευτελιστικά ΑΠΟΝΤΕΣ από ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, που χρηματοδοτεί ζωτικής σημασίας έργα για κάθε τόπο.

Έγκαιρα, η Παράταξή μας, είχε προειδοποιήσει ότι χάνονται, εξαιτίας της ανικανότητας της διοίκησης της Πολιτικής Ηγεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρήματα που θα ΄ταν πολύτιμα για τον τόπο μας, και ότι ως τον Οκτώβρη του 2025, θα μπορούσαμε να υποβάλλουμε προτάσεις στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος ως μια τελευταία ευκαιρία.

ΜΑΤΑΙΑ

ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Δημοσιοποιήθηκε πια ο τελευταίος (το πρόγραμμα λήγει τον Αύγουστο του 2026) αναθεωρημένος πίνακας των 100 πρώτων δικαιούχων και πάλι ΛΕΙΠΟΥΜΕ.

Καμία χρηματοδότηση για οδικό δίκτυο (πχ Σέρρες – Δράμα, Νιγρίτα -Κερδύλλια, Περιαστική οδό πόλης Σερρών κτλ) όπως πχ στις Περιφέρειες Πελοποννήσου ή Κρήτης.

Καμία χρηματοδότηση για αστικές αναπλάσεις (κατασκευή και επισκευή κτηρίων για υπηρεσίες, δημοπρατήρια, πολιτιστικούς συλλόγους, μουσεία, υποδομές για ΑΜΕΑ σε δημόσιους χώρους- μόνο για το μουσείο Καστά και αυτό μέσω υπουργείου πολιτισμού ) όπως στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος κτλ.

Καμία χρηματοδότηση για παρεμβάσεις σε λιμάνια (για να γίνει επιτέλους το πολυπόθητο λιμάνι Αμφίπολης, όπως μας είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ήδη τον Φλεβάρη του 2025, στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας) όπως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Καμία χρηματοδότηση για τον πολιτισμό (αρχαιολόγοι χώροι Τερπνής, Κάστρο Σιδηροκάστρου, Βυζαντινή Ακρόπολη Σερρών κτλ, ή την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως τα τραγούδια και οι χοροί μας, τα τοπικά προϊόντα γαστρονομίας, τα αγροτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να έχουν ονομασία Π.Ο.Π. κτλ) όπως στην περιφέρεια Ηπείρου.

Καμία χρηματοδότηση για προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής μας (Κερκίνη, Όρος Βροντούς, Όρβηλος, Μενοίκιο, Μπέλλες, Κρούσια, Δέλτα Στρυμόνα κτλ), όπως στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Φτάσαμε να επιχαίρουμε που απεντάχθηκαν δύο έργα σε άλλα χιονοδρομικά Κέντρα στην χώρα και εντάχθηκε, ευτυχώς, ο δικός μας Λαιλιάς.

Όσο όμως δεν «χτυπούμε τη μοίρα μας, ως ν’ ανοίξουμε πόρτα, να γλιτώσουμε», που έλεγε και ο Καζαντζάκης, θα παραμένουμε ο πιο φτωχός νομός της χώρας, ο νομός με τους τρεις από τους 10 δήμους με την μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού, ένας από τους νομούς με την μεγαλύτερη ανεργία πανελλαδικά, ο νομός με τα χειρότερα δημογραφικά δεδομένα, ο τελευταίο νομός σε ανάπτυξη.

Και μπορεί τα σποτάκια της Αντιπεριφέρειας να ευαγγελίζονται ότι «δεν μπορείς να αντισταθείς στις Σέρρες», οι αριθμοί όμως παραμένουν αμείλικτα σκληροί και δυστυχώς η πραγματικότητα που ζούμε είναι αυτή που αντιστέκεται στην ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα γλυτώσουμε από την μοίρα μας.

Με εκτίμηση,

Καλλιόπη (Κέλυ) Βαλταδώρου

Περιφερειακή Σύμβουλος Σερρών

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ»