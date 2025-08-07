Γέμισε αυτοκίνητα ο δρόμος για τη θάλασσα από Νιγρίτα, Λαγκάδι, Αρέθουσα!

Ιορδάνης

Ξανθόπουλος

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος στον επαρχιακό και στενό δρόμο Σερρών – Ρεντίνας, καθώς ολοένα και περισσότεροι Βαλκάνιοι οδηγοί επιλέγουν αυτή τη διαδρομή

Κυκλοφοριακά επιβαρυμένος παρουσιάζεται ο δρόμος, που ξεκινά από την πόλη των Σερρών και καταλήγει στο Στρατόπεδο Ειδικών Δυνάμεων Ρεντίνας «ΤΧΟΥ (ΠΖ) Γ.ΚΑΤΣΑΝΗ», καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί δείχνουν να τον προτιμούν για να προσεγγίσουν το παραλιακό μέτωπο της Ασπροβάλτας, των Ν.Βρασνών και του Σταυρού Θεσσαλονίκης.

Στην ουσία είναι ο δρόμος, που περνά μέσα από το Σκούταρι, λίγο έξω από τη Νιγρίτα και τα Θερμά και συνεχίζει στην ορεινή Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίου του Δήμου Βισαλτίας, όπου κατόπιν περνά εντός των ορίων του Ν.Θεσσαλονίκης.

Είναι πράγματι μία πανέμορφη και δασώδης διαδρομή, που σε κάποια φάση διασταυρώνεται με το Σοχό και τον Ασκό και συνεχίζει εντός των χωριών του Δήμου Βόλβης (Λίμνη, Στεφανινά, Αρέθουσα, Βαμβακιά) για να καταλήξει στον κόμβο της Ρεντίνας και πολύ κοντά στο περιώνυμο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας.

Μπορεί η διαδρομή να ενδείκνυται για φυσιολάτρες, ωστόσο, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάντως να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, μιας που τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου είναι τέτοια, που δεν ευνοούν τη γρήγορη οδήγηση. Για την ακρίβεια ο δρόμος, που η κατασκευή του έρχεται από το παρελθόν, είναι στενός, ανηφορικός και «φιδίσιος» στη χάραξή του και πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία ατυχήματα.

«Εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία ο δρόμος αυτός έχει γεμίσει με αυτοκίνητα. Είναι πρωτοφανής η αύξηση, που καταγράφεται στον κυκλοφοριακό φόρτο και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η εν λόγω διαδρομή επιλέγεται (πέραν των Ελλήνων) και από τους Βαλκάνιους τουρίστες, που κατευθύνονται με τα αυτοκίνητά τους είτε στο δεύτερο είτε στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής για παραθέριση», λέει στο Lionnews ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χουμνικού-Λαγκαδίου, Δημήτρης Τζίκας.

«Ο δρόμος αυτός δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στους εποχούμενους, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με Σέρβους, Βούλγαρους και Ρουμάνους οδηγούς, που διέρχονται για πρώτη φορά από έναν τέτοιο δρόμο χαμηλών και απαρχαιωμένων προδιαγραφών», συμπληρώνει ο κ.Τζίκας.

Ίδια αίσθηση έχει και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Σερρών, Γιάννης Κούνιος, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Lionnews είχε δημοσίως παραδεχθεί ότι υπάρχει αυτή η «μετατόπιση» του οδικού φόρτου.

«Οι Βαλκάνιοι μόλις εισέρχονται επί ελληνικού εδάφους στον Προμαχώνα Σερρών και ορίζουν στο GPS ως προορισμό τους τον Σταυρό και περιοχές στο τρίτο και δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, πάραυτα η εφαρμογή τούς υποδεικνύει να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή μέσω Νιγρίτας. Άλλωστε είναι σαφώς πιο σύντομη χιλιομετρικά συγκριτικά με τη κλασσική διαδρομή μέσω Μεσορράχης, Αμφίπολης και Ν.Κερδυλλίων», τονίζει με έμφαση ο κ.Κούνιος, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει ότι οι δυνάμεις της Τροχαίας Σερρών καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες να είναι πανταχού παρούσες.

Την ίδια ώρα, ένας καλός και απολύτως δικαιολογημένος ισχυρισμός (πέραν των λιγότερων χιλιομέτρων) είναι και η κατάσταση, που παρουσιάζει ιδίως τα τελευταία χρόνια με τις εργασίες για το Fly Over, η πολύπαθη Περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, η οποία σχεδόν πάντα είναι μποτιλιαρισμένη. «Ποιος άραγε θέλει να φρακάρει στην Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης ή να πηγαίνει σημειωτόν»; Κανείς.

Βάσει όλων των παραπάνω και όπως είναι εύλογο και ευνόητο μάλλον δεν υπάρχουν πολλοί και πειστικοί λόγοι για να επιλέξει ένας Σερραίος τη διαδρομή μέσω της Θεσσαλονίκης στην περίπτωση, που λόγου χάρη θέλει να πάει διακοπές στην παραλία της Γερακινής ή στις Καλύβες Πολυγύρου ή ακόμη-ακόμη στη Νικήτη και στο Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Σε κάθε περίπτωση είναι στη διακριτική ευχέρεια του οιοσδήποτε να προτιμήσει όποια διαδρομή επιθυμεί να ακολουθήσει στο δικό του ταξίδι, όμως, καλό είναι να λαμβάνει κάθε φορά υπόψιν του το κόστος των καυσίμων, που θα κληθεί να ξοδέψει στη μία ή την άλλη περίπτωση αλλά και τις ιδιαιτερότητες της χάραξης του ενός ή του άλλου δρόμου σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια.