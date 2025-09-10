Γερακίνεια 2025 – Εντυπωσιακή η αναπαράσταση της πτώσης της Γερακίνας

Οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 7 του μήνα, στη Νιγρίτα Σερρών, περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, με πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, θέατρο και συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες!

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο πολιτιστικός Θεσμός των Γερακινείων ξεκίνησε με την αναπαράσταση της πτώσης της Γερακίνας στο πηγάδι, στους Τσακαλάδες στην Νιγρίτα. Το δρώμενο αποδόθηκε καταπληκτικά από τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, τα οποία καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Η Δήμαρχος Βισαλτίας Βάνα Πλιάκου, αναφέρθηκε στη συλλογική προσπάθεια για τη διοργάνωση των φετινών Γερακινείων και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μίλησε για έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό τον οποίο η Αντιπεριφέρεια στήριζε και θα στηρίζει πάντα.

Ο π.Βουλευτής Σερρών Μιχάλης Τζελέπης που συμμετέχει ανελλιπώς στα Γερακίνεια τόνισε πως ο θεσμός έχει ξεπεράσει τα όρια του νομού Σερρών, ενώ ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δ.Βισαλτίας Γιάννης Κουλτσιάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων απευθύνοντας πρόσκληση σε όλους τους Σερραίους.

Συναυλία – Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

100 χρόνια από τη γέννησή τους

Το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση δύο εμβληματικών μορφών της ελληνικής μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Δύο δημιουργοί με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, αλλά κοινό όραμα: να δώσουν ψυχή και φωνή στην Ελλάδα μέσα από τις νότες τους.

Ο Δήμος Βισαλτίας, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους δύο παγκόσμιους Έλληνες καλλιτέχνες, τιμά τη μνήμη και την τεράστια παρακαταθήκη τους με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στο πλαίσιο των Γερακίνειων 2025.

Σε αυτή τη μαγική βραδιά, θα ταξιδέψουμε από τον «Ζορμπά» ως την «Οδό Ονείρων», από «Τα παιδιά του Πειραία » έως την « Δραπετσώνα», λαϊκά τραγούδια που μίλησαν στην καρδιά του κόσμου ως τις ποιητικές μελωδίες που σφράγισαν γενιές.

Το Πρόγραμμα των υπολοίπων ημερών των Γερακινείων 2025 έχει ως εξής:

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου Ώρα 19:30

Η εξαιρετική παράσταση που εντυπωσίασε το κοινό τον περασμένο Μάιο στο ΔΙΠΑΕ Σερρών από το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας, μεταφέρεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο πηγάδι της Γερακινάς με σκοπό τα παιδιά του Λυκείου μας, να μαγέψουν και πάλι το κοινό.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Γονέων και τον Σύλλογο Διδασκόντων του ΓΕΛ Νιγρίτας.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 22:00

Τέσσερις κορυφαίοι εκπρόσωποι της ποπ σκηνής του 80 και 90, μας προσκαλούν σε μια μεγάλη γιορτή με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους από την χρυσή εποχή της ελληνικής ποπ.

Το ένα και μοναδικό «80s90s Party» της χώρας, επιστρέφει με καλοκαιρινή διάθεση για να μας ταξιδέψει με τρελές στις Σεϋχέλλες!!

Λατρεμένα ανεπανάληπτα τραγούδια των παιδικών, εφηβικών και φοιτητικών χρόνων και PARTY με απόλυτα χορευτική διάθεση!!!

…και Μαντώ και Μπίγαλης και Πωλίνα και Σοφία Βόσσου!!

Τα 4 κορυφαία ονόματα της ποπ σκηνής των 80s και 90s στην Ελλάδα, έρχονται στην Νιγρίτα, στα Γερακίνεια 2025, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 για να μας απογειώσουν με τις αμέτρητες επιτυχίες τους, λατρεμένα ανεπανάληπτα τραγούδια παιδικών, εφηβικών, φοιτητικών χρόνων και χορευτική PARTY διάθεση.

Ετοιμαστείτε για…

«Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες» «Μελισσούλα»

«Άνοιξη» «Στοιχηματίζω» «Του Αιγαίου τα Μπλούζ»

«Το φιλαράκι» «Αυτό το καλοκαίρι» «Ροζ Μπικίνι»

«Μετακόμιση» «Κατερίνα» «Αγκαλίτσες και φιλάκια»

«Πους Απς» «Αν είναι να κολαστώ» «Με την πρώτη ματιά»

«Δώσε μου ένα φιλί» «Ράδιο αγάπη μου» «Το χαδάκι»

«Μπιρίμπα» «Κάνε και εσύ μια τρέλα» «Η κόρη του περιπτερά» και πολλά μα πολλά άλλα.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Το 2ο Παμβισαλτιακό Αντάμωμα στα Γερακίνεια ειναι γεγονός.

Αυτή τη φορά με την παραδοσιακή μπάντα του του δρόμου “BANDA ENTOPICA” .

Η Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, τρομπέτα, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής.

Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου, κινείται σε ρυθμούς χορευτικούς και πολλές φορές εκστατικούς με τραγούδια παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις.

Η μπάντα ξεκίνησε την πορεία της από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ στην συνέχεια προστέθηκαν πληθώρα εμφανίσεων σε μουσικά στέκια της πόλης καθώς και σε πολλά μεγάλα φεστιβάλ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι Banda Entopica είναι:

Χρήστος Κυριαζής – Κλαρίνο – Σαξόφωνο – Γκάιντα

Αργύρης Καραγκούνης – Τρομπέτα

Νίκος Φουτάκης – Ακορντεόν

Μπίλης Μαλεγκάνος – Κρουστά

Κωνσταντίνα Κιούσου – Τραγούδι

Γιάννης Γκουντάνος – Ηχοληψία

Οργάνωση παραγωγής: Fishbowl Music Tank

Την Βραδιά θα συνοδέψουν με ζουρνάδες και νταούλια οι:

Βασίλης Καρακώστας, Γιάννης Πούνης , Διονύσης Πούνης , Αριστείδης Δράμαλης , Γιάννης Δράμαλης , Δημήτρης Πούνης .

Κατά την διάρκεια της Βραδιάς θα τιμηθεί για την προσφορά στην μουσική παράδοση ο μεγάλος ο δεξιοτέχνης του ζουρνά Χρήστος Καρακώστας.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Στα πλαίσια των Γερακινείων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των εθελοντών αιμοδοτών Ελλάδος περνάει από την Νιγρίτα.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 21:30

Η «εκρηκτική» Ρία Ελληνίδου συνεχίζει το καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι της στην Ελλάδα έπειτα από μία πολύ