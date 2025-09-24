Γερακίνεια 2025

Γράφει ο Αθανάσιος Δημ. Ιλαρίδης

Ταξ/χος (ι) ε.α

άποιος λαικός μουσικός, άγνωστος, τουλάχιστον σέ μένα, μελοποίησε την ιστορική καταγραφή, συνθέτοντας το εύηχο και ιδιαίτερα μελωδικό ‘’Τραγούδι της Γερακίνας’’. Ξεπερνώντας τα στενά όρια της Νιγρίτας και τού Νομού, με τον ιδιόμορφο χαριτωμένο χορευτικό ρυθμό και την λεπτεπίλεπτη μελωδική εκφορά, εκτός από τού να χορεύεται διαχρονικά από νέες της τοπικής κοινωνίας με τις πανέμορφες παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεύει αυθόρμητα όλα σχεδόν τά γλέντια των απανταχού Ελλήνων. Όμως για το υψηλό σημερινό επίπεδο, αναγνωρίσεως και προβολής, κάποιοι, πριν κάποιες δεκαετίες οραματίσθηκαν, ανέδυσαν και πρόβαλλαν το σημαντικό αυτό ιδίωμα, καταβάλλοντας με ζήλο και περισσή παραδοσιακή ευαισθησία, αξιέπαινες προσπάθειες, ώστε οι εκδηλώσεις να φθάσουν τα σημερινά πολιτιστικά επίπεδα. Ο Γιάννης Ρακιτζής, γνήσιο τέκνο της Νιγρίτας, θυμάται τον αγώνα και το ενδιαφέρον των αείμνηστων Αλέκο Αβραμίδη, Παπαμητούκα Θωμά και Χαχόλα Αποστόλη,για το ιστορικό γεγονός, την έρευνά και συλλογή στοιχείων όπως και την ουσιαστική συνδρομή του σ΄αυτήν τους την προσπάθεια, με μαρτυρίες παλαιοτέρων κατοίκων, με στόχο το ζωντάνεμα τού δημοφιλούς περιστατικού της Γερακίνας. Ένας ακόμη Νιγριτινός, άξιος και ενεργός τοπικός παράγων τότε, ο αείμνηστος Σάκης Καρπουζάς, με περισσή αγάπη για τον τόπο του, μού είπε σέ μια συνάντησή μας, ότι αυτός με την Δημοτική αρχή με Δήμαρχο τον Κων/νο Βαγενά (κοταρίκα) απεδέχθησαν την γενεσιουργό ιδέα σέ συνάντησή τους στην Αθήνα, τού τότε συλλόγου Βισαλτιανών με πρόεδρο τον Μίμη Θηλυκό και τα μέλη Χατζηθωμά Δημ., Καραγιάννη Γιούλη και Υφαντούδα ,προς αναβάθμιση τής Γερακίνας σέ μείζων πολιτιστικό για την πόλη μας δρώμενο, με ευρύτερη αποδοχή πανελλαδικής αναγνωρίσεως.Τίς σκέψεις και το όραμα αυτό τίς εξέθεσε στην μετέπειτα Δημοτική αρχή, της οποίας αν ενθυμούμε καλώς, προίστατο η Κα Μαριγούλα Σκέμπερη,ευαίσθητη στην τοπική παραδοσιακή κληρονομιά, αγκάλιασε με θέρμη την ιδέα,με αποτέλεσμα να υιοθετηθούν οί εισηγήσεις και να τεθούν τά θεμέλια για την αξιοποίηση, ανάδειξη και καθιέρωση τού ιστορικού γεγονότος . Πολλαπλά τά οφέλη για την Πόλη. Ευγνώμονες οί απανταχού Νιγριτινοί προς όλους εκείνους γνωστούς και αγνώστους (ζητώ συγγνώμη πού δεν τούς γνωρίζω όλους) πού με την αξιέπαινη ανιδιοτελή προσφορά τους, συνετέλεσαν στην ανάδειξη και προβολή τού ιστορικού κληροδοτήματος. Πολλαπλά άξιοι και θερμά συγχαρητήρια και στους σημερινούς δημοτικούς τοπικούς παράγοντες για την από κάθε άποψη επιτυχή διοργάνωση και παρουσία των φετινών ‘’Γερακινείων 2025’’ Ευχή όλων για μελλοντική απρόσκοπτη συνέχιση τού ωραίου, ευγενικού και άκρως συγκινησιακού από τα βάθη τού χρόνου τοπικού μας εθίμου

Πολεμικής Αεροπορίας

Η Νιγρίτα, η μικρή γεωργική πόλη τής Γερακίνας, όπως είναι γνωστή τα τελευταία Χρόνια, πλημμυρισμένη από επισκέπτες το περασμένο πενθήμερο, γιόρτασε για μία ακόμη φορά, το ρομαντικό δράμα πού έλαβε χώρα στα τέλη τού προπερασμένου αιώνα, με την τραγική κατάληξη τής νεαρής κοπέλας ,όπως η παράδοση έχει καταγράψει. Ο πνιγμός τής Γερακίνας στο πηγάδι της σημαντικής τότε συνοικίας ’’Τσακαλάδες’’, συγκίνησε βαθιά τούς Νιγριτινούς, οί οποίοι Πάππου προς Πάππο, γενιά προς γενιά, διατηρούν ζωντανό το συγκλονιστικό γεγονός, καθιστώντας το, ανεξίτηλο κομμάτι της παραδοσιακής τους κουλτούρας. Μι το πέρασμα τού χρόνου, κ

Αθαν.

Δημ. Ιλαρίδης