Γιορτάσαμε τα 44 χρόνια από την αποφοίτησή μας…

Τι όμορφα και συγκινητικά που είναι όταν συναντώνται οι παλιοί συμμαθητές!

Ξανά μαζί έπειτα από 44 χρόνια… μέσα σε μια άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα παλιοί συμμαθητές/τριες μοιραστήκαμε αναμνήσεις και συναισθήματα από την κοινή μας σχολική περίοδο.

Μια σημαντική νοσταλγική συνάντηση και αναδρομή στα μαθητικά μας χρόνια.

44 χρόνια μετά την αποφοίτησή μας συναντηθήκαμε οι απόφοιτοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νιγρίτας το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 το βράδυ, στην φιλόξενη ταβέρνα της Νιγρίτας

“Όπως Παλιά” .

44 χρόνια ένας σπουδαίος αριθμός και σπουδαίος σταθμός στη ζωή όλων μας!

Γυρίσαμε το χρόνο 4 δεκαετίες και πλέον, πριν.

Σαν χθες περίπου το “1976” οι γονείς μάς έγραψαν στο Δημοτικό, στο οποίο οφείλουμε το “ευ ζην”.

Όταν η ζωή σε αξιώνει 44 χρόνια μετά την αποφοίτησή σου να είσαι παρών/ούσα, τότε σίγουρα αξίζει να γιορτάσεις αυτή τη «χρυσή επέτειο» με τους συμμαθητές/τριες των μαθητικών σου χρόνων. Όλοι μαζί είμαστε μια τάξη, μια παρέα, που εκτός της συμμαθητικής σχέσης, μας συνδέει μια σταθερή και στενή φιλία και μια απεριόριστη αγάπη και αλληλοεκτίμηση, στοιχεία που διατηρούνται αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

Η συνάντησή μας ήταν μια κατάθεση αγάπης, συναισθημάτων και αναμνήσεων! Έγινε πραγματικά η αιτία για μια συγκλονιστική επανένωση και μαζί με τις αθώες σχολικές μας μνήμες, στήσαμε νέες, αληθινές ιστορίες ζωής!

Συγκίνηση μεγάλη, θύμησες πολλές, αναμνήσεις που ζωντάνεψαν… υπέροχοι άνθρωποι με βλέμμα καθαρό, με ψυχή πλούσια από όμορφα συναισθήματα!

Παρά το πέρασμα του χρόνου, η χαρά της συνάντησης και η ισχυρή σύνδεση που μας ενώνει παραμένουν ζωντανές, θυμίζοντάς μας τα αθώα και ξέγνοιαστα χρόνια της πρώτης μας σχολικής εμπειρίας, γεμάτα εφηβική ανεμελιά και φιλίες που άντεξαν στο χρόνο.

Είναι βέβαιο πως πολλές από τις κοινές αναμνήσεις ήρθαν ξανά στο προσκήνιο και ανασύρθηκαν από τη μνήμη εικόνες και συναισθήματα που μοιραστήκαμε στην εφηβεία της τρέλας και της αθωότητας.

Η αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και διάφορα στιγμιότυπα από τη σχολική μας ζωή, δεν άργησαν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον όλων μας.

Θερμά συγχαρητήρια στον συμμαθητή μας Γιώργο Τσιγκρίτη για την ιδέα και την διοργάνωση της υλοποίησης της συνάντησης.

Διονύσης

Τριανταφύλλου