Γιορτή μουσταλευριάς για περισσότερα από 20 χρόνια στη Νιγρίτα

Τα έθιμα και οι γεύσεις κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν να διατηρήσουν κυρίως οι γυναίκες.

Επί είκοσι χρόνια τέτοια εποχή οι γυναίκες ξεκινούν τις προετοιμασίες για την γιορτή της μουσταλευριάς, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Η Κλεονίκη Μάστορα, Πρόεδρος του Συλλόγου εξήγησε στην ΕΡΤ πως παρασκευάζεται το γλύκισμα με τον βρασμένο μούστο, αλεύρι ψημένο και νισεστέ. Στην διαδικασία χρησιμοποιείται ψωμί και στάχτη, προκειμένου ο μούστος να μην μετατραπεί σε κρασί. Όλες οι λεπτομέρειες για τον χρόνο κάθε διαδικασίας ακολουθούνται εμπειρικά. Στην κρέμα προστίθεται και ελάχιστο αλεύρι, χωρίς αυτό να επηρεάζει την γλυκύτητα. Λίγο ψημένο σουσάμι στα μπόλ είναι απαραίτητο προτού γεμίσουν με την μουσταλευριά έτοιμα για σερβίρισμα.

Μια δύσκολη διαδικασία, αλλά αυτό δεν πτοεί τις γυναίκες, οι οποίες καλούν τους επισκέπτες να γιορτάσουν μαζί τους την έναρξη του χειμώνα με γλυκές λιχουδιές.

Πηγή: ertnews.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ «ΓΕΡΑΚΙΝΑ»

Ο σύλλογος γυναικών θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και στήριξαν με την άμεση ανταπόκριση την εκδήλωση για τη γιορτή της μουσταλευριάς που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11-10-2025.

Συγκεκριμένα ευχαριστούμε θερμά

τον Δήμο Βισαλτίας και ιδιαίτερα την δήμαρχο κ. Βάνα Πλιάκου

τους ιερείς π.Κελεμπέκη Γεώργιο και π.Τσιανακά Αθανάσιο ,τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσέλιο Ορέστη, τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νιγρίτας κ. Καραγιάννη Στέργιο, την Αντιπρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νιγρίτας κ. Χατζηστραβού Κατερίνα την Βουλευτή Σερρών κ. Αραμπατζή Φωτεινή τον Σύλλογο Νιγριτινών Θεσσαλονίκης «Βισάλτης» και την Φιλόπτωχο Αδελφότητα «Σωτήρ» που μας τίμησαν με την παρουσία τους

την κ. Καραπέπερα Βαΐα , τον κ. Καμπούρη Ιωάννη και τον κ. Πολυχρονίδη Παναγιώτη για την δωρεά των πρώτων υλών για την παρασκευή της μουσταλευριάς

το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας

το catering «memories» για τα νόστιμα εδέσματα

την ΕΡΤ 3 και τον δημοσιογράφο κ. Βασίλη Αναστασιάδη για την προβολή των δράσεων του συλλόγου μας στην εκπομπή Περίμετρος την Πέμπτη 09-10-2025

Αποδείξατε για άλλη μία φορά έμπρακτα την υποστήριξή σας στον σύλλογό μας και η προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του συλλόγου