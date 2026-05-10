Δημήτρης Δάπης: Ο άνθρωπος πίσω από την ομάδα της Νιγρίτας «Επιμένουμε Παραδοσιακά»

Ο Δημήτρης Δάπης με καταγωγή από τη Νιγρίτα έχει αφιερωθεί στη ζωντανή διάσωση της μουσικής μνήμης μέσα από το «Επιμένουμε Παραδοσιακά»

Ο Δημήτριος Δάπης, με καταγωγή από τη Νιγρίτα, αποτελεί μια πολυσχιδή προσωπικότητα με σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κάτοχος MBA από το University of Rouen. Από το 1985 έως το 2020 διετέλεσε καθηγητής Οικονομικών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, συμβάλλοντας επί δεκαετίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Παράλληλα, υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ως Δήμαρχος Νιγρίτας την περίοδο 1999–2002, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης.

Ξεχωριστή είναι η δράση του στον χώρο της πολιτιστικής διατήρησης, ως επικεφαλής της ομάδας «Επιμένουμε Παραδοσιακά», μέσα από την οποία προβάλλεται συστηματικά η ελληνική μουσική κληρονομιά. Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφανίσεις και ψηφιακές παραγωγές, ενώ έχει παρουσιάσει το έργο της σε σημαντικούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Αλάτι της Γης».

Σημαντική υπήρξε και η συμβολή του στον αθλητισμό, καθώς διετέλεσε διοικητικό στέλεχος και αντιπρόεδρος της ιστορικής ΑΕ Νιγρίτας, ενισχύοντας την παρουσία της στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Η ομάδα «Επιμένουμε Παραδοσιακά», με έδρα τη Νιγρίτα, αποτελεί σήμερα έναν δυναμικό πυλώνα διαφύλαξης της λαϊκής παράδοσης. Μέσα από συναυλίες, λαογραφικό υλικό και έντονη παρουσία στο YouTube, με περισσότερα από 2.200 βίντεο και πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές, συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της ελληνικής μουσικής στις νεότερες γενιές.

Στη συνάντησή μας στη Νιγρίτα, ο Δημήτριος Δάπης φώτισε τη σπουδαία μουσική κληρονομιά της Βισαλτίας, από τον Χατζηνάσιο και τον Διονυσίου μέχρι τη Νίτσα Τσίτρα και τον Κουφογιανάκο.

Όπως υπογράμμισε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συλλογική προσπάθεια δεκάδων μουσικών και τραγουδιστών που συμμετέχουν στην ομάδα, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του Νομού Σερρών.

Κεντρικό όραμα του ίδιου παραμένει η δημιουργία ενός μουσείου αφιερωμένου στους δημιουργούς της περιοχής, που θα στεγάσει πολύτιμα κειμήλια και θα αναδείξει το έργο τους, επισφραγίζοντας μια μακρά πορεία αφιερωμένη στη διατήρηση και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Jack Balletas