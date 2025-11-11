Εθελοντική αιμοδοσία από τον ορειβατικό Σύλλογο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας διοργανώνουν κοινή εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στο Δημαρχείο Νιγρίτας, από τις 9:00 π.μ. έως τις 1:00 μ.μ.

Για ακόμη μία χρονιά, οι Νιγριτινοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να προσφέρουν ζωή και ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η προσφορά αίματος μόνο σε έκτακτη ώρα για να σώσουμε τον συγγενή ή τον φίλο μας δεν λύνει το πρόβλημα. Μόνο η εθελοντική και συστηματική προσφορά θα μας δώσει ασφάλεια για την αντιμετώπιση των καταστάσεων, στις οποίες φθάνουμε λόγω μίας σοβαρής ασθένειας. Απευθυνόμαστε λοιπόν, σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους φίλους που βίωσαν την τραγικότητα τέτοιων στιγμών και βρήκαν βοήθεια και διέξοδο στον σύλλογό μας, να ενισχύσουν την προσπάθειά μας, προτρέποντας συγγενείς και φίλους τους, να έρθουν στην αιμοδοσία μας.»