Πολιτικά

Εθελοντική Αιμοδοσία του Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας την Κυριακή 26 Απριλίου

Γράφτηκε από:foni-visaltias

Η Εθελοντική Αιμοδοσία του Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Βισαλτίας (σσ έδρα Νιγρίτα)

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας διοργανώνει ακόμη μία Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στο Δημαρχείο Βισαλτίας, στη Νιγρίτα από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με κυρίαρχο σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή!», προτρέποντας όλους τους πολίτες να προσφέρουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους δίνοντας ελπίδα σε ανθρώπους, που έχουν πραγματική ανάγκη.

Ναταλία Ιωαννίδου

