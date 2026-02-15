Επιτυχημένη Κοπή Βασιλόπιτας από τη Φιλόπτωχο Νιγρίτας «Ο Σωτήρ

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 η Φιλόπτωχος Αδελφότης, πραγματοποίησε στην πιτσαρία “Σταματόπουλος” με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας παρουσία μελών και φίλων.

Στην αρχή οι ιερείς ευλόγησαν την πίτα και στη συνέχεια ο πατήρ Γεώργιος Κελεμπέκης απηύθυνε χαιρετισμό και ευχές στα παρευρισκόμενα άτομα για ένα χαρούμενο, ειρηνικό και ελπιδοφόρο νέο χρόνο 2026.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του Συλλόγου και εκ μερους του Δ.Σ.Φωτεινή Νικολούση απηύθυνε και αυτή χαιρετισμό και ευχές για το νέο έτος, εξήρε το έργο του Συλλόγου, παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες για τη νέα χρονιά και ευχαρίστησε όλα τα μέλη και τις φίλες που στέκονται αρωγοί σε αυτό τον Σύλλογο.

Τυχερή της βραδιάς, ήταν η Κα Δήμητρα Μητρούδα.

Η Φιλόπτωχος εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλους όσους βοήθησαν και τίμησαν την εκδήλωση, τους καταστηματάρχες της πόλης, τους χορηγούς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσίας τους η Βουλευτής Σερρών Κα Φωτεινή Αραμπατζή, ο βουλευτής Σερρών Κος Θεόφιλος Λεονταρίδης και εκπρόσωποι των πολιτικών γραφείων του Κου Χατζηβασιλείου και Κου Καραμανλή.

Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου

Διονύσης Τριανταφύλλου