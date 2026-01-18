ΕΠΣ Σερρών: Ανενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία με τίτλους και παρουσία

Δημήτρης Νάτσιος

Ερασιτεχνικοί σύλλογοι άφησαν το στίγμα τους στο σερραϊκό ποδόσφαιρο απουσιάζουν από τις διοργανώσεις της ΕΠΣ Σερρών

Στον μικρόκοσμο του σερραϊκού ποδοσφαίρου έχουν περάσει ομάδες με μεγάλη ιστορία, σωματεία που διέπρεψαν παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα σερραϊκά γήπεδα, ομάδες στη συνέχεια διακρίθηκαν και σε εθνικές κατηγορίες καθώς κι ομάδες με πολύχρονη παρουσία στις διοργανώσεις της ΕΠΣ Σερρών.

Σήμερα αυτές οι ομάδες δεν υπάρχουν στον χάρτη του τοπικού ποδοσφαίρου, κάποιες εξαφανίστηκαν εδώ κι αρκετά χρόνια. Κύριος λόγος πέρα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της έλλειψης ποδοσφαιριστών είναι η οικονομική αδυναμία στήριξης των σωματείων από τις τοπικές κοινωνίες, η στροφή της νεολαίας σε διαφορετικές δραστηριότητες.

Τα τελευταία 20 χρόνια πολλές ομάδες διαλύθηκαν, έθεσαν μεγαλεπήβολους στόχους που ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν, γιατί στηρίζονταν σε επαγγελματική σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Ήταν πυροτεχνήματα που έσβησαν γρήγορα.

Χάθηκε ο Παμβλαχιακός

Ο Παμβλαχιακός ήταν μία ποδοσφαιρική δύναμη για αρκετά χρόνια στο σερραϊκό ποδόσφαιρο. Ιδρύθηκε το 1976 εκφράζοντας τους βλάχους της πόλης των Σερρών και την περίοδο 1980-81 κατέκτησε το κύπελλο της ΕΠΣ Σερρών, κερδίζοντας 3-0 τον Άρη Πρώτης. Συμμετείχε σε δυο αγώνες μπαράζ ανόδου, διεκδικώντας την άνοδο στη Δ΄ Εθνική, αλλά δεν κατάφερε να το πετύχει. Το 1982 αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο Βαλτερού και τον Άρη Πρώτης στο Δημοτικό Γήπεδο και το Εθνικό Στάδιο αντίστοιχα. Το 1983 πρωταθλητής πάλι στον όμιλό του έχασε με σκορ 3-0 από τον Άρη Σκοτούσσας κι αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Εθνικό Σιδηροκάστρου. Η τελευταία του προσπάθεια να αλλάξει κατηγορία έγινε την περίοδο 1991-92, όταν διεκδίκησε το πρωτάθλημα στον όμιλό του με αντίπαλο την ΑΕ Χρυσού (έχασε με σκορ 0-1 στο Εθνικό Στάδιο Σερρών, γήπεδο που χρησιμοποιούσε ως έδρα). Αν κέρδιζε το παιχνίδι, θα ανέβαινε στη Δ΄ Εθνική μαζί με τον πρωταθλητή του άλλου ομίλου που ήταν ο Οδυσσέας Αναγέννησης. Για τελευταία φορά συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ την περίοδο 2005-2006. Την επόμενη σεζόν δήλωσε συμμετοχή με την ονομασία «Ελπίδες Παμβλαχιακού», αλλά τελικά δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Παραμένει 20 χρόνια εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο ιστορικός Οδυσσέας Αναγέννησης απουσιάζει από το 2022

Ο Οδυσσέας Αναγέννησης ήταν άλλη μία ομάδα με μεγάλη ιστορία. Έχει πολλούς τίτλους στο ενεργητικό του και παρουσία πρωταγωνιστική. Στη δεκαετία του 1970 αναδείχθηκε πρωταθλητής Σερρών (1978) κι ήταν φιναλίστ του κυπέλλου το 1973, στη δεκαετία του 80 στέφθηκε δυο χρονιές πρωταθλητής ομίλου (1987, 1988) και διεκδίκησε την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία χωρίς να τα καταφέρει, το 1992 και το 1994 αναδείχθηκε δευτεραθλητής, ενώ στέφθηκε πρωταθλητής Σερρών το 2001 και το 2005. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια και στη Γ΄ Εθνική. Η ομάδα ανέστειλε τη λειτουργία της το 2017, επανήλθε δυο χρόνια αργότερα, αγωνίστηκε για ακόμη δυο χρόνια και στη συνέχεια ανέστειλε τη σημαία.

Ανενεργός εδώ και επτά χρόνια ο ιστορικός Μέγας Αλ. Βαλτερού

Ο Μέγα Αλέξανδρος Βαλτερού της περιόδου 1995-1996.

Ο ιστορικός Μέγας Αλέξανδρος Βαλτερού είχε σπουδαία ομάδα για πολλά χρόνια και πολυετή πρωταγωνιστική παρουσία στα πρωταθλήματα. Εδώ και επτά χρόνια δεν υφίσταται ως σύλλογος. Συμμετείχε για τελευταία φορά στο πρωτάθλημα της επίλεκτης κατηγορίας την περίοδο 2018-2019. Στο παρελθόν έγραψε λαμπρή ιστορία, διεκδικώντας το πρωτάθλημα στους δυο, τρεις και τέσσερις ομίλους της Α΄ κατηγορίας της ΕΠΣ. Το 1982 στέφθηκε πρωταθλητής Σερρών κι αγωνίστηκε για μία χρονιά στη Δ΄ Εθνική. Στη δεκαετία του 80 αναδείχτηκε πρωταθλητής ομίλου (1986, 1987) και διεκδίκησε την άνοδο σε αγώνες μπαράζ χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Την περίοδο 1995-1996 ήταν φιναλίστ του κυπέλλου της ΕΠΣ Σερρών, όμως έχασε από το Σιδηρόκαστρο με 3-1.

Εκτός η ένδοξη Δόξα Κάτω Καμήλας

Η ιστορική Δόξα Κάτω Καμήλας με ντόπιους ποδοσφαιριστές το 2018.

Δυναμική πολύχρονη παρουσία είχε η Δόξα Κ. Καμήλας.Πρωταθλήτρια νομού Σερρών την περίοδο 1967-68 διεκδίκησε την άνοδο στη Β΄ Εθνική, ενώ εξίσου αξιόλογη παρουσία είχε στις δεκαετίες 70-80 και 80-90. Το 1978 κέρδισε το πρωτάθλημα στον έναν από τους δύο ομίλους της Α΄ κατηγορίας, αλλά ηττήθηκε στο μπαράζ ανόδου από τον Οδυσσέα Αναγέννησης. Αξιόλογη παρουσία έδειξε και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν διεκδίκησε πάλι το πρωτάθλημα και την άνοδό της σε μεγαλύτερη κατηγορία. Την περίοδο 2018-2019 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κι αγωνίστηκε στη Γ΄ Εθνική. Μετά την πτώση της από αυτή, διαλύθηκε και κατέστη ανενεργή.

Μόνο ακαδημία έχει η Ροδόπολη

Με μόνιμη σχεδόν παρουσία στον δυνατό όμιλο της Α΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Σερρών για πολλές δεκαετίες ήταν ο Ολυμπιακός Ροδόπολης. Ήταν μία υπολογίσιμη ποδοσφαιρική δύναμη και κοντράριζε τους ισχυρούς του σερραϊκού ποδοσφαίρου κατά τις δεκαετίες του 70, 80 και του 90. Τη χρονιά 2011-2012 αναδείχτηκε πρωταθλητής Σερρών κι έτσι αγωνίστηκε σε μεγαλύτερη κατηγορία. Από την περίοδο 2024-2025 δε συμμετέχει στις διοργανώσεις της ΕΠΣ, διατηρεί όμως ακαδημία ποδοσφαίρου.

Από τις διοργανώσεις της ΕΠΣ Σερρών απουσιάζει ο Εθνικός Γαζώρου, που από το 2014 μετονομάστηκε σε FC SERRES, ομάδα που έφτασε να παίζει ως τη Β΄ Εθνική, ενώ τελευταία απουσιάζει κι η Ελπίδα Σκουτάρεως, η οποία αγωνίστηκε σε εθνικές κατηγορίες κι έγινε πρωταθλήτρια ομάδα νομού Σερρών το 1994.

Πολλές απώλειες από αξιόλογες ομάδες

Ανενεργά είναι επίσης κι άλλα σωματεία με αξιόλογη πολυετή παρουσία. Παρομοίως κι η ομάδα Ορφέας Χρυσοχωράφων. Φιναλίστ του κυπέλλου της ΕΠΣ Σερρών την περίοδο 1982-1983 (έχασε με 4-0) από την πανίσχυρη τότε ΑΕ Νιγρίτας. Η ομάδα είναι ανενεργή πάνω από είκοσι χρόνια. Για πολλά χρόνια είχε επίσης καλή παρουσία κι ο Κεραυνός Μεγαλοχωρίου που στη δεκαετία του 2000 έφτασε μέχρι και να διεκδικήσει την άνοδο σε ανώτερη κατηγορία. Ανενεργά είναι επίσης τα σωματεία της Ελπίδας Σκουτάρεως, πρωταθλήτρια Σερρών την περίοδο 1993-94, ο Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής, πρωταθλητής 2016-2017 και δευτεραθλητής της περιόδου 1989-1990, η Αγία Παρασκευή, πρωταθλήτρια ομίλου την περίοδο 1988-89. Ο Μέγας Αλέξανδρος Γεφυρουδίου πρωταθλητής 2009-2010, ο Άτρωτος Μοναστηρακίου κι ο Απόλλων Θερμοπηγής επί χρόνια διατηρούσαν ομάδα. Επίσης δε υφίστανται ο Διαγόρας Δασοχωρίου, ο Αθανάσιος Διάκος Βαμβακιάς, ο Άρης Μαυροθάλασσας κι ο Διαγόρας Κερκίνης.

Το τελευταίο παράδειγμα ομάδας πυροτεχνήματος ήταν ο Ηρακλής Αμμουδιάς.

Την τελευταία πενταετία με την οικονομική βοήθεια του Πέτρου Σισμάνη έκανε μεγάλη προσπάθεια να οργανωθεί και να αλλάξει κατηγορία. Αποδείχθηκε όμως ότι μόνο με τα χρήματα και τις μεταγραφές δεν εξασφαλίζεται η διάρκεια. Έλειπε από την όλη προσπάθεια η παρουσία ντόπιων ποδοσφαιριστών, που θα έδιναν το κάτι παραπάνω, ώστε η ομάδα να έχει παρουσία στα γήπεδα. Σημειώνεται ότι ο ιστορικός Ηρακλής εκτός από τις κατακτήσεις τίτλων τα τελευταία χρόνια, κέρδισε το κύπελλο της ΕΠΣ Σερρών το 1984, διεκδίκησε με ντόπιο αίμα να ανέλθει κατηγορία το 1983 και το 1984, άλλα είχε να αντιμετωπίσει ερασιτεχνικές ομάδες με καλύτερη οργάνωση και οικονομική ευρωστία (Άρης Σκοτούσσας, Αναγέννηση Νέου Πετριτσίου).

Οι λόγοι που αφανίστηκαν πολλά ερασιτεχνικά σωματεία

Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων άφησε το αποτύπωμά της και στο ποδόσφαιρο, ειδικά το ερασιτεχνικό. Τα ερασιτεχνικά σωματεία στηρίζονται αποκλειστικά στο μεράκι κάποιων ανθρώπων, όπως ο πρόεδρος και ο ταμίας μέχρι και ο φροντιστής που πλένει τα ρούχα, φουσκώνει τις μπάλες και κάνει τις γραμμές των γηπέδων. Οι ίδιοι άνθρωποι ασχολούνται πολλά χρόνια στα σωματεία. Άλλοι κουράστηκαν, άλλοι μεγάλωσαν σε ηλικία, άλλοι βαρέθηκαν και τα παράτησαν. Σήμερα ένα ερασιτεχνικό σωματείο δύσκολα συντηρείται. Πρέπει οι παράγοντες να τρέξουν για να βρουν παίκτες, προπονητή, να αγοράσουν ρούχα και στολές, να συντηρήσουν τα γήπεδα, να φροντίσουν για τη θέρμανση των αποδυτηρίων, να βρουν γιατρό αγώνα. Άλλαξαν οι εποχές, όπως και ο ποδοσφαιρικός χάρτης που συρρικνώθηκε σημαντικά. Κυρίως διαλύθηκαν ομάδες χωριών, καθώς η αστυφιλία και το δημογραφικό πρόβλημα συντέλεσαν στην κοινωνικοοικονομική διάρθρωση της περιφέρειας. Όπως μας λένε παράγοντες, για να συντηρηθεί στοιχειωδώς μια ομάδα και να λάβει μέρος στην τοπική κατηγορία, θέλει τουλάχιστον δέκα με δώδεκα χιλιάδες ευρώ προϋπολογισμό. Για να καλύψει τα βασικά της έξοδα, χωρίς μεταγραφές κι άλλες πολυτέλειες. Μόνο για να λειτουργήσει. Λόγω πληθώρας τηλεοπτικών μεταδόσεων απογεύματα Σαββατοκύριακων από τα συνδρομητικά κανάλια και την ΕΡΤ, την ώρα δηλαδή που γίνονται οι αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, δεν πηγαίνει ο κόσμος στα μικρά γήπεδα προκειμένου να βγουν και πέντε δεκάρες που λέει ο λόγος από τα εισιτήρια. Έτσι όπως πάμε, σε λίγα χρόνια δε θα υπάρχουν ομάδες για να συγκροτηθούν τα πρωταθλήματα.