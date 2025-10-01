Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο 20 θέσεων αποκτά ο Δήμος Βισαλτίας

Το νέο σύγχρονο όχημα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το έργο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Στην ενίσχυση του έργου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) με την προμήθεια ενός νέου ηλεκτροκίνητου mini bus (λεωφορείου) με ράμπα προχωρά ο Δήμος Βισαλτίας, που πέτυχε την ένταξη της προμήθειας στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

«Το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο θα καταστήσει λειτουργικά αυτόνομο το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Βισαλτίας και πρωτίστως θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, διευρύνοντας τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δράσεις», τονίζει η Δήμαρχος Βισαλτίας, Βάνα Πλιάκου.

Η Πράξη «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 20 θέσεων για τον εξοπλισμό της δομής Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Βισαλτίας εντάχθηκε στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το ευέλικτο λεωφορείο, χωρητικότητας 20 θέσεων (με 17 θέσεις καθημένων, θέση οδηγού, μία θέση συνοδηγού και χώρο για ένα αμαξίδιο) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με μηδενικές εκπομπές ρύπων και χαμηλά επίπεδα θορύβου, συνεισφέροντας στην προσπάθεια για βιώσιμη κινητικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Το νέο όχημα θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μεταφοράς των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Βισαλτίας, καθώς είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για την ασφαλή μετακίνησή τους, με πρόβλεψη για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και διαθέτει σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ.

Στόχος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών υποδομών, που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρο τον Δήμο Βισαλτίας, καθώς το ΚΗΦΗ, που εδρεύει στην Κοινότητα Θερμών, αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό κέντρο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής και επομένως, οι φιλοξενούμενοι της δομής προσέρχονται στο Κέντρο από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Η ενίσχυση του ΚΗΦΗ με το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, προσφέροντας, μεταξύ άλλων:

ασφάλεια και άνεση στις μετακινήσεις

αδιάλειπτη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

απρόσκοπτη πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις

ενώ το ίδιο το Κέντρο, ως δομή, αναβαθμίζεται καθώς, με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, ενισχύει την λειτουργική του αυτονομία.

Ιορδάνης Ξανθόπουλος