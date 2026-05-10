Ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 19 Μαΐου της Φιλοπτώχου Νιγρίτας στο «Εμπόριο Πτολεμαΐδας – Κοζάνη – Νεράιδα»

Αναχώρηση στις 07:00 το πρωί από την πλατεία Νιγρίτας. Μετά απο μία στάση μισής ώρας στο Olympus Plaza, φτάνουμε στο Εμπόριο. Το Εμπόριο είναι ένα από τα γραφικά χωριά της επαρχίας Εορδαίας. Θα επισκεφτούμε το Ναό του Αγίου Μηνά, που είναι τρίκλιτη Βασιλική και ιστορείται απο το 1921. Μετά το προσκύνημα, θα πάμε στην Κοζάνη το μεσημέρι, για να προλάβουμε και την ανοιχτή αγορά για φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα θα κατευθυνθούμε στη Νεράϊδα, ένα από τα πιο τουριστικά χωριά του Νομού Κοζάνης. Από εκεί θα απολαύσουμε τον καφέ και το ηλιοβασίλεμα, το οποίο θεωρείται από τα ομορφότερα της Ελλάδας με θέα στη Λίμνη Πολυφύτου και την εντυπωσιακή γέφυρα των Σερβίων.

Στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Προαιρετικά και εαν έχουμε χρόνο, ίσως σταματήσουμε για ένα γλυκό στη Βέροια. Άφιξη το βραδάκι στη Νιγρίτα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τιμή εισιτηρίου: 28€

Αμαλία Ταμπουρή