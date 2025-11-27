Η Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης για τη νηστεία των Χριστουγέννων και το σαρανταλείτουργο

Από τις 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε η νηστεία των Χριστουγέννων και το σαρανταλείτουργο. Είναι μια περίοδος έντονης πνευματικής προσπάθειας και ψυχοσωματικής προετοιμασίας για τον εορτασμό της μεγάλης γιορτής της Γέννησης του Κυρίου.

Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου (ή, σύμφωνα με άλλη παράδοση, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, ενώ τρώμε ψάρι (εκτός φυσικά από Τετάρτη και Παρασκευή, που νηστεύουμε αυστηρά). Μετά τις 17 (ή 12) Δεκεμβρίου νηστεύουμε και το ψάρι.

Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτας, η νηστεία, όπως μας την δίδαξε ο Κύριος, έχει πραγματικό νόημα όταν συνοδεύεται από προσευχή και ελεημοσύνη. Γι’ αυτό, με την έναρξη της νηστείας η Εκκλησία μάς καλεί σε πιο έντονη συμμετοχή στη λατρευτική ζωή και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Έτσι, η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει για αυτήν την περίοδο την καθημερινή —όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν— τέλεση της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή την τέλεση σαρανταλείτουργου.

Η τέλεση του σαρανταλείτουργου αποτελεί μεγάλη ευλογία. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ζήσουμε τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή, να έρθουμε σε επαφή με τον πλούτο της υμνολογίας και της ακρόασης των Αγίων Γραφών, να κοινωνούμε συχνότερα και να συγκροτούμε συχνότερα την εκκλησιαστική κοινότητα.

Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέει: «Να προσπαθείτε να συγκεντρώνεστε συχνότερα στην ευχαριστία του Θεού και στη δόξα Του. Διότι όταν βρίσκεστε συχνά όλοι μαζί, καταστρέφονται οι δυνάμεις του σατανά και ακυρώνεται η ολέθρια δράση του». Με άλλα λόγια: «Προσπαθήστε με ζήλο να έρχεστε όλοι μαζί στη σύναξη της Θείας Ευχαριστίας (Θεία Λειτουργία), για να ευχαριστείτε τον Θεό και να Τον δοξάζετε. Γιατί όταν συχνά συμμετέχετε στη Θεία Ευχαριστία, συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανά και παύει κάθε καταστροφική του ενέργεια».

Η δύναμη της Θείας Λειτουργίας δεν είναι μαγική. Είναι η δύναμη της αγάπης και της ενότητας εν Χριστώ. Η Θεία Λειτουργία μάς μαθαίνει να συγχωρούμε, να αγαπάμε και να είμαστε ενωμένοι με όλους τους ανθρώπους.

Γι’ αυτό, άλλωστε, προσφέρουμε τα Δώρα μας στον Θεό —το ψωμί και το κρασί— προσευχόμενοι για τους ζωντανούς και τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Η μνημόνευση των ονομάτων των ζώντων και των κεκοιμημένων (η ανάγνωση των «Διπτύχων») είναι ένα πολύ σημαντικό και ιερό έργο, που καθιερώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους και τελείται αδιάκοπα μέσα στους αιώνες.