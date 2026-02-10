ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Εκδήλωση για τους Αγίους Τρεις Μεγάλους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας

Εκδήλωση για τους Αγίους Τρεις Μεγάλους Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, προστάτες των ελληνοχριστιανικών Γραμμάτων, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο και Ιωάννη Χρυσόστομο, οργάνωσε η τοπική μας Εκκλησία, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.Θεολόγου, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου το απόγευμα, στο κατάμεστο από συμμετέχοντες νέο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτης “Εστία Πνεύματος” στην κεντρική πλατεία της πόλης μας.

Οι πολυπληθείς συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία καθόλη την διάρκεια της εκδήλωσης να δούνε από κοντά μια πρωτότυπη επιστολή του μεγάλου Έλληνα Κυβερνήτη Ιωάννου Καποδίστρια, την οποία προσκόμισε ο γνωστός συλλέκτης κ.Βασίλειος Νικόλτσιος Συνταγματάρχης φαρμακευτικής ε.α., ο οποίος μίλησε για την επιστολή και τον σπουδαίο Έλληνα πολιτικό.

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε η Νιγριτινή μαθήτρια του Μουσικού Γυμνασίου Σερρών Πελίνα Αποστόλου Σίσκου, παίζοντας επιδέξια με το πιάνο της ένα κλασικό κομμάτι.

Στη συνέχεια μαθητές των δημοτικών μας σχολείων απήγγειλαν ποιήματα αφιερωμένα στους 3 Ιεράρχες.

Στο κεντρικό μέρος της εκδήλωσης μίλησαν για το έργο των εορταζομένων Αγίων ο Πρωτοπρεσβύτερος π.Βασίλειος Κουτσούρας και η Δήμαρχος Βισαλτίας κα.Βάνα Πλιάκου.

Ο πατήρ Βασίλειος αναφέρθηκε στους Τρεις Ιεράρχες ως φορείς της ελληνικής σκέψης και του πολιτισμού αλλά και στην τεράστια θεολογική τους συνεισφορά.

Η κυρία Πλιάκου μίλησε για τους Τρεις Ιεράρχες ως πρότυπα διδασκαλίας που εμπνέουν διαχρονικά τους εκπαιδευτικούς, συνδέοντας και με το πρόσωπο του κ. Αγγέλου Καλτσίκη, που τιμήθηκε αμέσως μετά.

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών τιμήθηκε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ.Άγγελος Καλτσίκης για την πολύπλευρη προσφορά του στον τοπικό πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα.

Τέλος τιμήθηκαν η κα.Φωτεινή Αραμπατζή για την συνεισφορά της στον εμπλουτισμό του Μουσείου μας με ιστορικά αντικείμενα από την Προεδρική Φρουρά, το Πολεμικό Μουσείο καθώς και το ΥΠ.ΕΘ.Α. και ο κ.Βασίλειος Νικόλτσιος, ο οποίος έστησε το Μουσείο τοπικής ιστορικής μνήμης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός των προαναφερομένων ο κ.Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Σερρών δι’ εκπροσώπου του, ο Ταξίαρχος Διοικητής της 10ης Μ.Τ. Πεζικού Σερρών κ.Φίλιππος Γιαλαμάς, η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών κα.Ευαγγελία Δούμα δια του εκπροσώπου της Διοικητού του Α.Τ.Βισαλτίας κ.Χαριλάου Ιγνατίδη και άλλοι επίσημοι, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της πόλεως και της περιοχής

Ναταλία Ιωαννίδου