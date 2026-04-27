Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας – Ιστορία & Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική

και μορφολογία

Τύπος και διάρθρωση

Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική με ξύλινη δίρριχτη στέγη, χαρακτηριστικός τύπος της μεταβυζαντινής περιόδου.

Το κεντρικό κλίτος είναι μεγαλύτερο και χωρίζεται από τα πλάγια με δύο σειρές από επτά κίονες.

Οι κίονες έχουν ιδιαίτερη κατασκευή: αποτελούνται από κορμούς δέντρων εσωτερικά και είναι επιχρισμένοι εξωτερικά.

Ο διαχωρισμός των κλιτών ενισχύεται και από διπλή σειρά ξύλινων στασιδιών.

Οι διαστάσεις του ναού είναι εντυπωσιακές:

Εσωτερικά: 24,5 μ. μήκος, 13,7 μ. πλάτος

Εξωτερικά: 28,4 μ. μήκος, 15,3 μ. πλάτος

Γυναικωνίτης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο γυναικωνίτης, ο οποίος:

Εκτείνεται σε σχήμα Π στη δυτική πλευρά

Καλύπτει και τα τρία κλίτη

Διαθέτει ξύλινο δάπεδο (με μεταγενέστερες παρεμβάσεις)

Ιστορικά, το υπερώο των βυζαντινών χρόνων μετατράπηκε σε χώρο για γυναίκες κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ υπήρχαν και καφασωτά που περιόριζαν την ορατότητα — στοιχείο κοινωνικών αντιλήψεων της εποχής. Σήμερα σώζεται μικρό τμήμα αυτών.

Νάρθηκας και Ιερό

Ο σημερινός νάρθηκας είναι νεότερος (1987) και σχηματίζει διάταξη σε Γ.

Το Ιερό Βήμα ανυψώθηκε το 1967, καλύπτοντας το παλαιό σύνθρονο και την είσοδο κρύπτης, που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο κοντά στο καμπαναριό.

Καμπαναριό

Το καμπαναριό ανεγέρθηκε το 1905 και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του ναού:

Ύψος περίπου 20 μέτρα

Κατασκευή από πωρόλιθο

Τρεις όροφοι με καμάρες

Διπλός τρούλος που θυμίζει ρωσική αρχιτεκτονική

Επένδυση κορυφής με μόλυβδο

Η ανέγερσή του συνδέεται με τη χαλάρωση των περιορισμών της Οθωμανικής περιόδου.

Εσωτερικός διάκοσμος και τοιχογραφίες

Οι τοιχογραφίες ολοκληρώθηκαν το 1837 από τον ζωγράφο Μιχαήλ εκ Σαμαρίνης, όπως μαρτυρεί επιγραφή στο Ιερό.

Καθαρίστηκαν το 1976–1978

Οι κίονες διακοσμήθηκαν με μοτίβα αμπέλου

Το τέμπλο πιθανότατα ανακατασκευάστηκε μετά από πυρκαγιά του 19ου αιώνα

Σώζονται επίσης παλαιότερα καμένα τμήματα και εικόνες, που μαρτυρούν την ιστορική περιπέτεια του ναού.

Ιστορική πορεία

Σημαντικοί σταθμοί

1753: Εγκαίνια ναού

1837: Ολοκλήρωση αγιογραφιών

19ος αιώνας: Πιθανή πυρκαγιά και ανακατασκευή τέμπλου

1905: Κατασκευή καμπαναριού

1920s–1960s: Ανέγερση βοηθητικών κτισμάτων και επεμβάσεις

1967: Ανύψωση Ιερού

1976–78: Συντήρηση τοιχογραφιών

1987: Νέος νάρθηκας

2004+: Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης

Κοινωνικός και ιστορικός ρόλος

Ο ναός δεν υπήρξε μόνο χώρος λατρείας αλλά και Κέντρο διοίκησης της τοπικής κοινότητας (δημογεροντία) Οικονομικός φορέας με σημαντική περιουσία (δασικές εκτάσεις 214.000 στρεμμάτων) Πυρήνας κοινωνικής ζωής, όπως φαίνεται από τα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο που συνδυάζει:

μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική,

έντονη ιστορική διαδρομή, και

βαθιά κοινωνική σημασία για την τοπική κοινότητα.

Η μακραίωνη εξέλιξή του, με συνεχείς επεμβάσεις και προσαρμογές, αντανακλά όχι μόνο την ιστορία της Εκκλησίας αλλά και τις μεταβολές της κοινωνίας της Νιγρίτας μέσα στους αιώνες.