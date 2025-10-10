Κέλυ Βαλταδώρου για τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στον Ν.Σερρών

Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας:

Σε ένα νομό που βρίσκεται στην 2η θέση πανελληνίως σε αριθμό αιγοπροβάτων, που το εισόδημα από την ζωοτροφία είναι κινητήριος μοχλός της οικονομίας ολόκληρης της περιοχής, η Διοίκησης της ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας αδρανεί και κωφεύει, με συνέπειες τραγικές.

Όταν σε άλλες περιοχές που πλήττονται από την ευλογιά, οι διοικήσεις της Περιφέρειας, έχουν προνοήσει, έχουν κινητοποιήσει υπηρεσίες και φορείς και έχουν σταθεί πλάι στους κτηνοτρόφους τους, εμείς παρακολουθούμε το δράμα της σφαγής εκατοντάδων αιγοπροβάτων, την οικονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων του τόπου μας, και την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται μπροστά στα μάτια μας.

Γιατί δεν έγιναν τεστ (με σάλιο) στα ζώα για την πρώιμη ανίχνευση της ευλογιάς ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα κρούσματα;

Γιατί δεν έγιναν απολυμαντικοί σταθμοί όπως επιτάσσουν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες και έχουν ήδη δημιουργήσει άλλες περιφέρειες για την απολύμανση οχημάτων μεταφοράς γάλακτος και ζωοτροφών;

Έχει δρομολογηθεί, έστω και τώρα η δημιουργία τους;

Ενημερώθηκαν οι κυνηγοί για τις περιοχές που μπορούν να κυνηγούν;

Έχει απαιτηθεί η de minimis αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ ανά εγκατάσταση, όπως πρόσφατα ενημέρωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Hansen;

Θα ζητηθεί ενίσχυση από την πολιτεία; (Όχι γενικά και αόριστα ως συνήθως, αλλά να απαιτηθούν συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένα προκαταβολή του 50% των αποζημιώσεων, βάσει τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ, ώστε να καλυφθεί η καθυστέρηση 6–8 μηνών μέχρι την τελική εκκαθάριση, άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, καθώς τα ζώα παραμένουν για μήνες σε καραντίνα, χωρίς εισόδημα για την αγορά ζωοτροφών, πάγωμα για, τουλάχιστον, δύο (2) έτη όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, οφειλών προς ΔΕΚΟ, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών/κατασχέσεων, διατήρηση δικαιωμάτων και καταβολή όλων των επιδοτήσεων μέχρι την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, καθώς και καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω περιορισμών, όπως έπραξαν άλλες Περιφέρειες, όπως αυτή της Θεσσαλίας;

Θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι; Όχι μόνο για το κόστος εκάστου ζώου που θανατώθηκε, αλλά και για τα έσοδα που χάνουν όσο διάστημα δεν θα έχουν εισόδημα, έως ότου αποκατασταθεί το κοπάδι τους (το οποίο θα γίνει παραγωγικό μετά από 1,5 έτος);

Θα ζητηθεί χρηματοδότηση για νέα κοπάδια;

Φοβόμαστε για κάποιον λόγο να δηλώσουμε τον πραγματικό αριθμό των ζώων του νομού μας;

Πως θα ζήσουν οι κτηνοτρόφοι στις περιοχές με καραντίνα, που είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, που βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται;

Πως θα ζήσουν οι Σέρρες;

(Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζέχνει… Φήμες ότι άλλος είναι ο πραγματικός αριθμός των ζώων που εκτρέφονται από κάποιους παραγωγούς και άλλος αυτός που δηλώθηκε στην Ευρώπη, διακριβώνονται και μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως αληθείς… )