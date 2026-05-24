Λευκότοπος Βισαλτίας: Τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων

Με συγκίνηση και σε κλίμα βαθιάς ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Σε κλίμα συγκίνησης οι απόγονοι των Ποντίων προσφύγων, σημερινοί κάτοικοι του Λευκότοπου Σερρών στο Δήμο Βισαλτίας, σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και το Σύλλογο Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης, τέλεσαν την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των αδίκως σφαγιασθέντων αδερφών τους από το στρατό των νεότουρκων του Κεμάλ Μουσταφά.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας και του μνημοσύνου, ακολούθησε λιτή εορτή στο μνημείο, που έχει ανεγερθεί στο κέντρο του εν λόγω χωριού στη μνήμη 353.000 θυμάτων του Πόντου, η οποία περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση από τον ιερέα του χωριού και τους εκπροσώπους του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης και ομιλία, ενώ στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων.

Ιορδάνης

Ξανθόπουλος