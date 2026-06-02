Με επιτυχία η καμπάνια ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στη Βόρεια Ελλάδα

Καμπάνια για τον καρκίνο του μαστού από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – 1.136 πολίτες συμμετείχαν σε δράσεις πρόληψης, εξετάσεων και εκπαίδευσης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με επίκεντρο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την εξαήμερη καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με τίτλο: «Ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 17 Μαΐου 2026 στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ διένυσε περισσότερο από 1.500 χιλιόμετρα, μεταφέροντας μήνυμα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αλληλεγγύης στις πόλεις-σταθμούς της: Έδεσσα, Άρνισσα, Σέρρες και Δράμα.

Οι ιατρονοσηλευτικές παρεμβάσεις της καμπάνιας επικεντρώθηκαν σε πέντε βασικούς άξονες: δωρεάν κλινική εξέταση μαστού από εξειδικευμένους ιατρούς, συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων για προσυμπτωματικό έλεγχο, συμβουλευτική υποστήριξη και διασύνδεση με Δημόσιες Μονάδες Υγείας όπου απαιτήθηκε περαιτέρω έλεγχος, βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων, καθώς και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κοινού.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης: δύο στην Έδεσσα, μία στην Άρνισσα, μία στην Πλατεία Ελευθερίας στις Σέρρες και δύο στον Δημοτικό Κήπο-Πλατεία Άγαλμα της Ελευθερίας στη Δράμα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολικές μονάδες. Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Έδεσσας αναπτύχθηκε το θέμα: «Σεξουαλική υγεία και Ασφαλής Συμπεριφορά», ενώ διεξήχθησαν και τεστ ταχείας ανίχνευσης για HIV, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και σύφιλη. Στο Εσπερινό Γυμνάσιο Σερρών πραγματοποιήθηκε ενημέρωση με θέμα «Δύναμη είναι να λες ΟΧΙ», που αφορούσε την πρόληψη στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, από έφηβους.

Συνολικά, στις δράσεις συμμετείχαν 1.136 πολίτες. Ειδικότερα, 987 άτομα (γυναίκες και άνδρες) συμμετείχαν στις ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, ενώ από αυτούς 374 γυναίκες και 10 άνδρες υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση μαστού ή έλαβαν συνταγογράφηση για προσυμπτωματικό απεικονιστικό έλεγχο και 603 πολίτες εκπαιδεύτηκαν στην αυτοεξέταση μαστού, 149 μαθητές ενημερώθηκαν σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, ενώ από αυτούς 35 μαθητές δεύτερης ευκαιρίας υποβλήθηκαν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης.