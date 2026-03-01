Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης: Γενική σύναξη κληρικών για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Στην «ΕΣΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο η Σύναξη των εφημερίων της Εκκλησίας Σερρών και Νιγρίτης

Στο πνευματικό και πολιτιστικό εκκλησιαστικό Κέντρο «ΕΣΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» της Νιγρίτης πραγματοποιήθηκε η Γενική Σύναξη των εφημερίων της Εκκλησίας Σερρών και Νιγρίτης, ενόψει της εισόδου στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, χθες Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 12:30 το μεσημέρι, στο προσφάτως εγκαινιασθέν (2-11-2025), πολυδύναμο πνευματικό και πολιτιστικό εκκλησιαστικό Κέντρο «ΕΣΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» της πόλεως της Νιγρίτης, έλαβε χώρα η Γενική Σύναξη των εφημερίων της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης, εν όψει και της εισόδου στο φιλάνθρωπο στάδιο της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Μετά την εναρκτήριο προσευχή, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε διεξοδικά στην επί θύραις ευρισκομένη ψυχωφελή περίοδο της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και σε διάφορα υπηρεσιακά θέματα, που απασχολούν τους κληρικούς, σε σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας, δίδοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις και διευκρινήσεις, ευχήθηκε δε πατρικώς κάθε από Θεού ευλογία και ενίσχυση στο προκείμενο πνευματικό, αγιαστικό και ιεραποστολικό έργο τους, κατά την κατανυκτικότατη περίοδο της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής.

«Το πνευματικό μας έργο κατ’ αυτήν την αγία και κατανυκτική περίοδο του εκκλησιαστικού μας έτους, είπε ο Σεβασμιώτατος, έχει συγκεκριμένο πνευματικό στόχο, την απομάκρυνση από την χώρα της απαράκλητης πνευματικής φτώχειας και σκλαβιάς και την διά της μετανοίας επιστροφή μας στον Οίκο του ουρανίου Πατρός μας.

Ο πνευματικός αγώνας της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής μας οδηγεί με ασφάλεια, διά του Σταυρού του Κυρίου μας, στο ολόφωτο κατώφλι της Αναστάσεώς Του, που σηματοδοτεί την νίκη κατά του θανάτου και της φθοράς και το σωτήριο πέρασμά μας στην πληρότητα της ζωής».

Αμαλία Ταμπουή